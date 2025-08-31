ขสมก. เพิ่มตัวเลือกรถเมล์สาย 3-31 เมกาบางนา-สถานีรถไฟฟ้าสีลม เริ่ม 1 ก.ย.นี้

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เตรียมเปิดการเดินรถเส้นทางสาย 3-31 ช่วงเมกาบางนา-สถานีรถไฟฟ้าสีลม ตั้งแต่ 1 ก.ย.นี้ ใช้เส้นทางถนนเทพรัตน ศรีนครินทร์ เทพารักษ์ ปู่เจ้าสมิงพราย ขึ้นสะพานภูมิพล 1-2 ลงถนนพระราม 3 ถนนนราธิวาสฯ ถนนสาทรเหนือ พระราม 4 สวนลุมพินี สิ้นสุด MRT สีลม
วันนี้ (31 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เตรียมเปิดการเดินรถเส้นทางสาย 3-31 ช่วงเมกาบางนา-สถานีรถไฟฟ้าสีลม เป็นการชั่วคราว โดยใช้สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 ไปยังถนนพระรามที่ 3 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนสาทรเหนือ ถนนพระรามที่ 4 สิ้นสุดเส้นทางที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สีลม เพิ่มเติมจากเส้นทางปฎิรูป สาย 3-31 เมกาบางนา – บางบอน รถออกเที่ยวแรกเวลา 05.00 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 22.00 น. สามารถติดตามระบบ GPS ได้ที่แอปพลิเคชัน VIABUS
สำหรับความแตกต่างระหว่างสาย 3-31 ไปสีลม กับสาย 3-31 ปกติก็คือ กล่องไฟหน้ารถประจำทางธรรมดา (ครีมแดง) รถไปสีลมจะเป็นสีเขียว ตัวหนังสือสีขาว ต่างจากรถไปบางบอน หรือรถเสริมบางปะกอก จะเป็นสีขาว ตัวหนังสือสีน้ำเงิน
สาย 3-31 ช่วงเมกาบางนา-สถานีรถไฟฟ้าสีลม เที่ยวไป ออกจากท่ารถเมกาบางนา (บริเวณ Transport Hub ประตูบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า) ไปตามถนนเทพรัตน (ถนนบางนา-ตราด) ผ่านบางแก้ว บางนาทาวเวอร์ เนชั่น (อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ทาวเวอร์) ถึงแยกศรีเอี่ยมเลี้ยวซ้ายไปตามถนนศรีนครินทร์ ผ่านแยกศรีลาซาล ถึงแยกศรีเทพา เลี้ยวขวาไปตามถนนเทพารักษ์ ผ่านหมู่บ้านทิพวัล ถึงแยกสำโรง เลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนปู่เจ้าสมิงพราย ผ่านเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ท่าเรือสหไทยเทอร์มินอล
จากนั้นรถขึ้นสะพานภูมิพล 2 ต่อเนื่องสะพานภูมิพล 1 แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 3 ผ่านวัดช่องนนทรี ถึงแยกนราราม 3 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ผ่านห้างโลตัสพระราม 3 ห้างแม็คโครสาทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถึงแยกสาทร-นราธิวาสฯ เลี้ยวขวาไปตามถนนสาทรเหนือ ผ่านอาคารสาธรธานี ซอยคอนแวนต์ ถึงแยกวิทยุ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4 ป้ายสุดท้ายคือ อาคารอื้อเจือเหลียง ตรงข้ามสวนลุมพินี
เที่ยวกลับ จากสถานีรถไฟฟ้าสีลม ไปตามถนนสีลม ผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสศาลาแดง (สีลมคอมเพล็กซ์) อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ถึงแยกนรารมย์ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ผ่านแยกสาทร-นราธิวาสฯ แล้วกลับเส้นทางเดิม
จุดเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนอื่น ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) สถานีศรีลาซาล ลงป้ายแยกศรีลาซาล (ขาออก) ไปสถานีปลายทางลาดพร้าว, รถเมล์ด่วนพิเศษบีอาร์ที (สาทร-ราชพฤกษ์) สถานีช่องนนทรี ลงป้ายแยกนราราม 3 ไปสถานีปลายทางราชพฤกษ์, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (หลักสอง-ท่าพระ) สถานีลุมพินี ลงป้ายซอยสาทร 2 ไปสถานีปลายทางท่าพระ สถานีสีลม ลงป้ายสีลมคอมเพล็กซ์ ไปสถานีปลายทางหลักสอง และรถไฟฟ้าบีทีเอส ลงป้ายสีลมคอมเพล็กซ์ ไปสถานีปลายทางบางหว้า สถานีสยาม และสถานีปลายทางสนามกีฬาแห่งชาติ