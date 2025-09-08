เจ้าของรถตัวจริงโต้กลับ! เผยเบื้องหลังจอดรถที่สาธารณะ แต่ถูกโน้ตแปะหน้ากระจกให้ไปจอดที่อื่น

จากประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ที่เพจ "เฮียขับรถ" นำภาพรถยนต์พร้อมโน้ต "ที่สาธารณะก็จริง แต่ผมเช่าห้องตรงนี้" มาแฉ จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สนั่น ล่าสุด เจ้าของรถคันที่โดนแปะโน้ตได้ออกมาโพสต์ชี้แจงด้วยตัวเอง เผยเหตุจำเป็นที่ต้องจอดรถนอกบ้าน พร้อมโต้กลับเดือดถึงคู่กรณี ยืนยันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่สาธารณะ ไม่ใช่ที่จอดรถประจำของใคร
เมื่อวันที่ 7 ก.ย. เพจ “เฮียขับรถ” โพสต์ภาพกระดาษแผ่นหนึ่งที่ถูกวางอยู่บนรถยนต์คันหนึ่ง พร้อมระบุข้อความว่า
“ที่สาธารณะก็จริง แต่ผมเล่าห้องตรงนี้ ยังไงรบกวนช่วยขยับรถให้หน่อยนะครับ”
จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกชาวเน็ตนำมาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นหวั่นไหว อย่างไรก็ตาม พบว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าว อ้างว่าตนเองเป็นเจ้าของรถที่ถูกกระดาษมาแปะไว้ พร้อมระบุข้อความว่า
“ผมคือคันที่โดนแปะครับ
ปกติจอดรถในบ้าน มีกี่คันเอาเข้าบ้านหมด คนรักรถจะรู้ดีว่าไม่มีใครอยากจอดนอกบ้านถ้ามันไม่จำเป็น
แต่วันนั้นเป็นวันที่ช่างกำลังจะเข้ามาทำบ้าน และผมได้เลื่อนรถออกไปจอดนอกบ้าน ซึ่งตรงนั้นมันว่างพอดี และได้เอาไปจอดที่อื่นด้วย ไม่ได้จอดกีดขวางใคร แต่ที่มีประเด็นคือ ตรงนั้นเป็นที่ๆคนเช่าหอจอดประจำ (เค้าขับ Yaris Ative) และเป็นที่สาธารณะ ที่ใครมาก่อนได้จอดก่อน แต่เค้าน่าจะไม่พอใจ ที่ผมไปจอดทับที่ที่เค้าจอดประจำ ทำให้เค้าได้ไปจอดไกลขึ้นสัก 20 เมตร เลยมีกระดาษมาแปะที่หน้ารถผม
จริงๆรถที่บ้านมีเยอะกว่านี้ แต่ฝากบ้านพี่สาวจอดบ้าง เอาไปจอดอีกที่บ้าง เป็นที่ๆมีรั้วรอบขอบชิดไม่ได้จอดที่สาธารณะแบบคนที่มาเขียนกระดาษแปะ
ขนาดเค้าจอดรถขวางซอยอยู่ทุกวัน ผมอยู่บ้านที่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่ 30 เมตร ผมยังไม่ไปแปะรถเค้าเลย #นี่ที่สาธารณะไม่ใช่ที่จอดรถ เพราะซอยแคบมาก รถสวนทางกันก็ลำบาก คนที่เดือดร้อนที่สุดและเดือดร้อนมาตลอดคือผม ไม่ใช่คนที่มาแปะกระดาษ“
พร้อมกับโพสต์คลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นว่าตนเองนำรถมาจอดในบ้านแทบจะทุกคัน สุดท้าย ชาวเน็ตส่วนใหญ่เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเจ้าของรถที่ถูกกระดาษแปะเป็นอย่างมาก ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งวิจารณ์เจ้าของกระดาษว่าที่ๆจอดเป็นที่จอดสาธารณะใครมาก่อนก็สามารถจอดได้ก่อน