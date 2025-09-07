“ฮุน มาเนต” ส่ง จม.ยินดี “นายกฯ อนุทิน” หวังฟื้นสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา กลับสู่เสถียรภาพโดยเร็ว

"ฮุน มาเนต" ส่งจดหมายแสดงความยินดี "อนุทิน" ได้รับตำแหน่งนายกฯ คนที่ 32 ของไทย บอกตั้งตารอฟื้นฟูความสัมพันธ์สองประเทศกลับสู่ภาวะปกติและมีเสถียรภาพโดยเร็ว
วันนี้(7ก.ย.) นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้ส่งจดหมายแสดงความยินดีกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของราชอาณาจักรไทย พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า ภายใต้การนำที่ชาญฉลาดและมีความสามารถของนายอนุทิน ประเทศไทยจะประสบความก้าวหน้าอย่างยิ่งยวด
เนื้อความในจดหมาย นายฮุน มาเนต กล่าวกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยว่า ตนกำลังตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกัน เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้กลับมาสู่ภาวะปกติ และทำให้พรมแดนของทั้งสองประเทศกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้ง
ในจดหมายแสดงความยินดี ลงวันที่ 7 ก.ย.2568 นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ย้ำกับนายอนุทินว่า กัมพูชาและไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านตามภูมิศาสตร์ และเป็นสมาชิกอาเซียนร่วมกัน สันติภาพ การอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว และความมั่งคั่งร่วมกันระหว่างสองประเทศ คือความปรารถนาของประชาชนทั้งสองฝ่าย ดังนั้น นายฮุน มาเนต จึงแสดงความหวังอย่างแรงกล้าว่า ด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันระหว่างตนและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยในการสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความร่วมมือที่ดี ประชาชนกัมพูชาและไทยจะได้รับความรุ่งเรือง ความก้าวหน้า และความสุขที่ยั่งยืน
ด้วยเจตจำนงดังกล่าว นายฮุน มาเนต ยืนยันว่า กำลังตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์กัมพูชา-ไทยให้กลับมามีเสถียรภาพอีกครั้ง สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และทำให้พรมแดนร่วมของสองราชอาณาจักรกลายเป็นพื้นที่แห่งสันติภาพ ความร่วมมือ การพัฒนา และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน