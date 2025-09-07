‘ฮุน มาเนต’ แสดงความยินดี ‘อนุทิน’ นั่งเก้าอี้นายกฯ ไทย หวังฟื้นฟูสัมพันธ์-ความร่วมมือเป็นปกติ

MGR ออนไลน์ - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา ได้ส่งสารแสดงความยินดีต่ออนุทิน ชาญวีรกูล ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของไทย และได้แสดงความหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ในสารอย่างเป็นทางการที่ส่งถึงกรุงเทพฯ วันนี้ ผู้นำกัมพูชาได้ยกย่องชัยชนะของอนุทินว่าเป็น “การสะท้อนถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในความเป็นผู้นำ” และเสริมว่าเขาเชื่อว่าไทยจะก้าวหน้าอย่างมากภายใต้การนำของอนุทิน
ฮุน มาเนต ได้เน้นย้ำถึงความผูกพันทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดกันระหว่างกัมพูชาและไทย และอ้างถึงความสำคัญของสันติภาพ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันสำหรับประชาชนทั้งสองประเทศ
ผู้นำกัมพูชาได้แสดงความหวังว่ารัฐบาลทั้งสองประเทศจะสามารถร่วมมือกันพัฒนาความสัมพันธ์ ที่เผชิญกับความตึงเครียดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
“ด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรไมตรีและความร่วมมืออันดี ประชาชนทั้งสองของเราจะได้รับความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า และความสุข” ผู้นำกัมพูชาระบุ
ฮุน มาเนต ยังได้ให้คำมั่นที่จะร่วมมือกับอนุทินฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีให้เป็นปกติ สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และเปลี่ยนพรมแดนร่วมกันให้เป็นพรมแดนแห่งสันติภาพ ความร่วมมือ การพัฒนา และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน.