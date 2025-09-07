xs
xsm
sm
md
lg

“อนุทิน”รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกฯ คนที่ 32 วันนี้ 11 โมงครึ่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มีรายงานว่า วันนี้ (7 ก.ย.) เวลา 11.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32