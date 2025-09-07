สองผู้ประกาศดังจี้ BTS เอาตั๋วเดือนคืนมา รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายไม่มีอีกแล้ว

โครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายไม่มีอีกแล้วเพราะเปลี่ยนรัฐบาลเป็นอนุทิน สองผู้ประกาศดังจี้ BTS กลับมาขายเที่ยวโดยสาร Xtreme Savings ก่อน คนทำงาน เด็กนักเรียน ผู้ปกครองเดือดร้อนกันหมด ต้องจ่ายเพิ่ม 1-2 เท่า
วันนี้ (7 ก.ย.) จากกรณีที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีปรากฏคลิปเสียงกับนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา และเมื่อวันที่ 5 ก.ย. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรี ชนะนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทย ด้วยคะแนน 311 ต่อ 152 เสียง งดออกเสียง 27 เสียง มีผลทำให้นโยบายพรรคเพื่อไทย เช่น แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท และรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ที่ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐต้องยุติลงไปด้วย ทั้งที่ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ โดยมีผู้ลงทะเบียนแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตกว่า 36 ล้านราย และโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายกว่า 2 แสนราย
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก "สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว" ของนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โพสต์ข้อความระบุว่า "เมื่อรัฐบาลเจ้าของโครงการ ‘รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ทุกสี ทุกสถานี’ กำลังจะพ้นสภาพ ‘รถไฟฟ้า BTS’ ควรกลับมาขายเที่ยวโดยสาร Xtreme savings ก่อนมั้ยครับ" โดยมีชาวเน็ตสนับสนุน เนื่องจากหากไม่มีแพกเกจเที่ยวเดินทาง ค่าเดินทางรถไฟฟ้าสำหรับคนทำงาน เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง จะเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัว ขณะนี้ประชาชนเดือดร้อนมาก
ล่าสุดเฟซบุ๊กเพจ "เฮียบรรจง" ของนายบรรจง ชีวมงคลกานต์ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยต์ทีวี โพสต์ข้อความระบุว่า "รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ถ้ามันล่มไม่ได้ไปต่อ BTS ก็ช่วยเอาตั๋วเดือนกลับมาให้ประชาชนใช้ เพราะเขาบ่นกันว่าจ่ายไม่ไหวแล้วนะถ้าจ่ายรายเที่ยวแบบนี้" โดยมีชาวเน็ตจำนวนมากให้การสนับสนุนเช่นกัน
สำหรับ Xtreme Savings เป็นแพกเกจเที่ยวเดินทางสำหรับรถไฟฟ้าบีทีเอส หมอชิต-อ่อนนุช และสนามกีฬาแห่งชาติ-วงเวียนใหญ่ หยุดจำหน่ายไปเมื่อวันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา ในช่วงที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเปิดลงทะเบียนโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย โดยตั๋วรายเดือนบีทีเอสแบ่งเป็น 35 เที่ยว, 25 เที่ยว และ 15 เที่ยว อายุการใช้งาน 30 วัน บุคคลทั่วไปราคา 570-1,190 บาท (เฉลี่ยเที่ยวละ 34-38 บาท) นักเรียน-นักศึกษา ราคา 465-945 บาท (เฉลี่ยเที่ยวละ 27-31 บาท) และตั๋วรายเดือนบีทีเอส 10 เที่ยว อายุการใช้งาน 60 วัน บุคคลทั่วไปราคา 400 บาท (เฉลี่ยเที่ยวละ 40 บาท) นักเรียน-นักศึกษา ราคา 320 บาท (เฉลี่ยเที่ยวละ 32 บาท) โดยปัจจุบันอัตราค่าโดยสารเฉพาะเส้นทางช่วงดังกล่าว (ยกเว้นส่วนต่อขยาย) สูงสุด 47 บาท