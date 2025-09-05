เปิดประวัติ "จ๋า ธนนนท์" ภรรยา "อนุทิน" จากนักธุรกิจสาว สู่ว่าที่สตรีหมายเลข 1

ทำความรู้จัก "จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ" ภรรยาของ "อนุทิน ชาญวีรกูล" พรรคภูมิใจไทย (ว่าที่) นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 สาวสวยจากรั้วธรรมศาสตร์ ที่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ สู่ว่าที่สตรีหมายเลข 1 ของไทย
กลายเป็นที่จับตามอง “จ๋า-ธนนนท์ นิรามิษ” ภรรยาสาวสวยของ อนุทิน ชาญวีรกูล พรรคภูมิใจไทย (ว่าที่) นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของไทย
สำหรับ "จ๋า ธนนนท์" เป็นชาวจังหวัดระนอง จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความสามารถในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านคาเฟ่และร้านกาแฟที่สร้างชื่อเสียงให้บ้านเกิดและกรุงเทพฯ
ธุรกิจร้านกาแฟ
ธุรกิจแรกที่สร้างชื่อให้คือ ร้านจ่าจ้า คอฟฟี่ ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดระนอง ซึ่งชื่อร้านมาจากหลานที่เรียกชื่อเพี้ยนๆ ร้านแห่งนี้ไม่เพียงขายกาแฟ แต่ยังมีอาหารคาว ขนม และของฝากพื้นถิ่น จนกลายเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องแวะ
ต่อมาจ๋าได้ต่อยอดความสำเร็จด้วยการเปิดร้านใหม่ในกรุงเทพฯ ชื่อ “จาริสต้าร์” ซึ่งโดดเด่นด้วยการออกแบบสไตล์ชิโน-โปรตุกีสแบบโมเดิร์น ให้บริการทั้งกาแฟ เบเกอรี และเมนูสร้างสรรค์ที่นำวัตถุดิบจากบ้านเกิดระนองมาใช้
สำหรับเส้นทางความรักกับ "อนุทิน ชาญวีรกูล" เริ่มต้นจากการที่ "อนุทิน" แวะเวียนไปที่ร้านจ่าจ้าอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ทั้งสองคนได้รู้จัก และคบหาดูใจกันมานานกว่า 2 ปี ก่อนจะเปิดตัวต่อสาธารณชนในปี พ.ศ. 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล และหลังจากนั้นทั้งสองคนก็มีการควงแขนพากันออกงานสำคัญอยู่บ่อยครั้ง โดยทั้งคู่มีอายุห่างกันราว 20 ปี