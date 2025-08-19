Aura Wellness นำทีมบริษัทในเครือ 4 บริษัท ฉลองครบรอบ 9 ปี จัดขบวนรถมุ่งสู่ใจกลางกรุงเทพ มอบอาหาร 999 กล่อง พร้อมชานมออร่าให้ทุกคนได้อิ่มอร่อยกันถ้วนหน้า

ผู้บริหาร Aura Wellness นำทีม โยชิ รินรดาและพั้น พันธิตา (พั้นรักแมว) และทีมพนักงาน รวมกว่า 100 คน ร่วมขบวนฉลองออร่าครบรอบ 9 ปี ส่งมอบอาหาร 999 กล่องพร้อมชานมออร่า ส่งต่อความสุขผ่านมื้ออาหารให้ผู้คนที่สัญจรไปมาในย่าน สาทร-สยาม-อนุสาวรีย์ชัยสมภูมิ สานต่อความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
9 สิงหาคม 2568 ทีมผู้บริหาร Aura Wellness นำโดย คุณเฟม เจตบดินทร์ ประคุณศึกษาพันธ์ Chief Executive Officer คุณบรีม พรกมล เพชรดาษดา Chief Marketing Officer คุณหนุย รังษิยา จิตตางกูร Chief Operating Officer และคุณบูม ณัฐภัทร เตชะอธิก Chief Financial Officer พร้อมด้วย โยชิ รินรดา พั้น พันธิตาและพนักงานกว่าร้อยคน มอบอาหาร 999 กล่องและชานมจากออร่า โดยทยอยแจกจ่ายให้ผู้ที่สัญจรไปมาในย่านหลักของกรุงเทพ สาทร-สยาม-อนุสาวรีย์ชัยสมภูมิ ให้ทุกคนได้อิ่มอร่อยด้วยอาหารปรุงสุกสดใหม่และชานมรสชาติหวานกำลังดีช่วยดับร้อนให้กับร่างกาย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองการดำเนินธุรกิจเข้าสู่ปีที่ 9 ของ Aura Bangkok Clinic ธุรกิจแรกของเครือ Aura Wellness
เบื้องหลังกิจกรรมนี้ เกิดจากภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่หลาย ๆ คนต้องเผชิญความยากลำบาก ดังนั้นการส่งต่อกำลังกายและกำลังใจกลายเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน และถ้าย้อนกลับไปในปีที่ผ่าน ๆ มา ออร่าได้ตอบแทนสังคมด้วยโครงการและกิจกรรมดี ๆ ต่อเนื่องทุกปี อาทิ โครงการ “Healing Little Hearts รักษาหัวใจเล็ก ๆ ให้ยิ้มได้” โดยมอบทุนการศึกษา 1 ล้านบาท ให้กับเด็ก ๆ ที่สถานสงเคราะห์วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง หรือ แคมเปญ Every Cycle Support แจกจ่ายผ้าอนามัยออแกนิก ira concept ให้กับพนักงานและลูกค้าของ Aura Bangkok Clinic ทุกสาขา และต่อยอดเป็นแคมเปญ Take 1 Give 1 ทุกการหยิบใช้ เท่ากับ การบริจาค โดย Aura Bangkok Clinic และ ira concept จะบริจาคผ้าอนามัยให้กับผู้ที่ขาดแคลนผ้าอนามัย แคมเปญนี้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องครบ 1 ปีเต็ม ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบแคมเปญได้มีการส่งต่อผ้าอนามัยให้ผู้ที่ต้องการใช้ไปแล้วกว่า 20,350 แผ่น
Together, We Empower Global Well-Being คือพันธกิจและเป้าหมายสำคัญของ Aura Wellness ดังนั้นทุก Business Unit จึงดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดรับผิดชอบต่อสังคม เพราะออร่ามองว่า การคืนกำไรให้ลูกค้าและการส่งต่อสิ่งดี ๆ สู่สังคม ก็สำคัญไม่แพ้ ดังนั้นทีมผู้บริหารและพนักงานของออร่า จึงเลือกทำแคมเปญหรือโครงการเพื่อตอบแทนสังคมในทุก ๆ ปี โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามบริบทของปัญหาในขณะนั้น และไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพหรือพื้นที่ใกล้เคียง แต่เน้นกระจายโอกาสไปในหลาย ๆ จังหวัด ตามพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังส่งไปไม่ถึง
Aura Wellness และ Aura Bangkok Clinic ขอยึดมั่นในภารกิจการส่งต่อสิ่งดี ๆ สู่สังคม และขอเป็นหนึ่งแรงผลักดันในการร่วมสร้างสังคมที่ดียิ่งขึ้น เพื่อส่งต่อสังคมที่ดีให้คนรุ่นถัดไป