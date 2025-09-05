สคบ.เตือนภัยคนไทยไปเที่ยวเกาหลี ระวัง "เว็บไซต์ปลอม" ขายตั๋วรถไฟแพงเกินจริง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เตือนภัยนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปเกาหลีใต้ ระวังเว็บไซต์ขายตั๋วรถไฟปลอมที่ไม่ได้เป็นของทางการอย่าง RailNinja และ RailMonster ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงเกินจริง
วันนี้ (5 ก.ย.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ออกประกาศเตือนภัยนักท่องเที่ยวชาวไทยที่วางแผนเดินทางไปเกาหลีใต้ ให้ระมัดระวังเว็บไซต์ขายตั๋วรถไฟปลอมที่ไม่ได้เป็นของทางการอย่าง RailNinja (https://rail.ninja) และ RailMonster (https://railmonsters.com) ซึ่งพบว่ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงเกินจริงและอาจทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายทางการเงิน
สคบ.ได้รับการประสานงานจาก Korea Consumer Agency (KCA) องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคของเกาหลีใต้ เพื่อแจ้งเตือนภัยร้ายที่กำลังเกิดขึ้น โดยเว็บไซต์ปลอมเหล่านี้มักจะนำตั๋วรถไฟของ Korea Consumer Agency (KORAIL) รถไฟเกาหลี ไปจำหน่ายต่อในราคาสูงให้กับชาวต่างชาติ ทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นเว็บไซต์ทางการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น สคบ. ได้แนะนำให้ผู้บริโภคซื้อตั๋วรถไฟผ่านเว็บไซต์ทางการของ KORAIL โดยตรงที่ www.korail.com เท่านั้น ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยและได้รับตั๋วในราคาที่ถูกต้อง
หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้โดยตรงที่ KORAIL Customer Center หมายเลขโทรศัพท์ +82-1599-7777 หรือผ่านระบบแชตบอตบนเว็บไซต์ทางการ การประชาสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง สคบ. และ KCA ตามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสิทธิและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง