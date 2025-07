The White Lotus ปังไม่หยุด! กวาดเข้าชิง Emmy นักแสดงถึง 8 คน ทั้งสมทบและรับเชิญ

Apple TV+ เปิดศึกเวทีรางวัล Emmy Awards ครั้งที่ 77 อย่างยิ่งใหญ่ หลังซีรีส์ไซไฟดราม่าจิตวิทยาสุดมืดหม่นเรื่อง Severance ผงาดคว้า 27 การเสนอชื่อเข้าชิง มากที่สุดในปีนี้ ขณะที่ The Penguin ซีรีส์ภาคแยกของวายร้าย Batman จาก HBO Max ตามมาเป็นอันดับสองด้วย 24 การเสนอชื่อด้านสองผลงานเสียดสีสังคมอย่าง The White Lotus จาก HBO Max ที่พุ่งเป้าแฉชีวิตคนรวย และ The Studio ผลงานเสียดสีฮอลลีวูดเรื่องใหม่ของ Apple ต่างคว้าไปเรื่องละ 23 การเสนอชื่อ ทำให้กลายเป็นคู่แข่งสำคัญในปีนี้ โดยในประเภทคอเมดี้นั้น The Studio นำโด่ง ตามมาด้วยสองแชมป์เก่า Hacks (14) และ The Bear (13)ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงจาก Television Academy ครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดศึกชิงรางวัลโทรทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ โดยงานประกาศผลจะจัดขึ้นวันที่ 14 กันยายน ที่นครลอสแอนเจลิสปีนี้ หลังจากที่ Shogun มหากาพย์ประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทำในญี่ปุ่น ทำสถิติชนะรางวัล Emmy ถึง 18 สาขาเมื่อปีก่อน การแข่งขันในประเภทดราม่าคราวนี้จึงเข้มข้นและหลากหลายขึ้น โดย Severance ที่เล่าเรื่องพนักงานบริษัทไบโอเทค Lumon ผู้ถูกผ่าตัดแยกความทรงจำระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งทันทีอดัม สก็อตต์ นักแสดงนำ ก็เข้าชิงนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม แต่ต้องประชันกับ โนอาห์ ไวล์ จาก The Pitt ซีรีส์แพทย์ ER สุดระทึกที่เล่าเรื่อง 15 ชั่วโมงในห้องฉุกเฉินแบบเรียลไทม์ รวมถึง แกรี โอลด์แมน ใน Slow Horses, เปโดร ปาสคาล จาก The Last of Us และ สเตอร์ลิง เค. บราวน์ ใน ParadiseThe White Lotus ไม่เพียงเข้าชิงซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยม แต่ยังกวาดเข้าชิงสาขานักแสดงสมทบถึง 8 คน สร้างความโดดเด่นอีกครั้งในฐานะซีรีส์เสียดสีสังคมที่ผลงานการแสดงล้วนเป็นที่จับตา โดยมีผู้เข้าชิงในสาขานักแสดงสมทบ ดังนี้ในสาขานักแสดงสมทบชาย The White Lotus ส่งชื่อเข้าชิงถึงสามคน ได้แก่ วอลตัน ก๊อกกินส์, เจสัน ไอแซคส์ และ แซม ร็อคเวลล์ ที่ต่างโชว์ฝีมือการแสดงได้อย่างน่าประทับใจ ด้านนักแสดงสมทบหญิงก็ไม่น้อยหน้า โดยมี แคร์รี คูน, พาร์คเกอร์ โพซีย์, นาตาชา รอธเวลล์ และ เอมีย์ ลู วูด เข้าชิงจากบทบาทที่ทั้งซับซ้อนและดึงดูดความสนใจผู้ชม นอกจากนี้ สก็อตต์ เกล็นน์ ยังมีชื่อเข้าชิงในสาขานักแสดงรับเชิญจากซีรีส์เรื่องเดียวกัน ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่า The White Lotus คือหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นที่สุดบนเวที Emmy ปีนี้ขณะเดียวกัน The Penguin ต้องไปลุ้นในสาขามินิซีรีส์ ร่วมกับ Dying for Sex (FX) และสามผลงานจาก Netflix ได้แก่ Adolescence, Black Mirror และ Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story โดย Adolescence ที่เล่าเรื่องเด็กชายอังกฤษวัย 13 ผู้ถูกกล่าวหาว่าสังหารเพื่อนร่วมชั้นหญิง ยังส่งโอเวน คูเปอร์ เข้าชิงนักแสดงสมทบด้วย ส่วน Monsters ที่พูดถึงสองพี่น้องเมเน็นเดซ ผู้ถูกกล่าวหาฆ่าพ่อแม่หลังอ้างว่าถูกล่วงละเมิด ก็ส่งชื่อ คูเปอร์ ค็อช, ฮาเวียร์ บาร์เด็ม และโคลอี้ เซวิญี เข้าชิงด้านการแสดงด้านคอเมดี้ปีนี้ The Studio ของเซ็ธ โรเกน ซึ่งเขาทั้งแสดง เขียนบท และอำนวยการสร้าง ผงาดเข้าชิงหลายสาขา รวมถึงนักแสดงอย่าง ไอค์ บารินโฮลท์ซ, แคทริน ฮาห์น และแคทเธอรีน โอฮารา ส่วน Hacks และ The Bear ก็ยังคงรักษามาตรฐาน คว้าชิงซีรีส์ตลกยอดเยี่ยมอีกปีการประกาศรายชื่อรอบนี้ถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์สตรีม โดย ฮาร์วีย์ กีเยน และ เบรนด้า ซอง เป็นผู้ร่วมเปิดซองเผยชื่อผู้เข้าชิงทั่วโลกจะได้ลุ้นกันต่อไป ซึ่งหลังจากนี้ สมาชิก Television Academy จะมีเวลาหนึ่งเดือนในการชมผลงาน ก่อนโหวตรอบสุดท้ายกลางเดือนสิงหาคม และนัดใหญ่จะปิดฉากด้วยงานประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กันยายน โดยมี เนท บาร์กัตเซ ตลกชื่อดังรับหน้าที่พิธีกรบนเวที