ไม่อยากให้เกิดในไทย! การเมืองเยอรมนีผู้สมัครพรรค AfD ดับปริศนา 7 ราย ก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น

สร้างความตกตะลึงทั่วเยอรมนี! สำนักข่าว The Washington Examiner รายงานข่าวสุดอึ้งเมื่อผู้สมัครและนักการเมืองจากพรรค AfD ถึง 7 ราย เสียชีวิตอย่างปริศนาในระยะเวลาเพียงสองสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น จนทำให้ผู้นำพรรคออกมาตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีเหตุไม่ชอบมาพากล ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ อีลอน มัสก์ ที่มองว่าเหตุการณ์นี้ผิดปกติในทางสถิติ
เมื่อวันที่ 3 ก.ย. The Washington Examiner สำนักข่าวและนิตยสารรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ รายงานเรื่องราวสุดอึ้ง เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สร้างความตกตะลึงในวงการการเมืองเยอรมนี เมื่อนักการเมืองจากพรรค Alternative für Deutschland (AfD) จำนวน 7 รายในรัฐนอร์ทไรน์-เวสท์ฟาเลิน ซึ่งเป็นผู้สมัครโดยตรง 5 ราย และผู้สมัครสำรอง 2 ราย เสียชีวิตอย่างกะทันหันในช่วงเวลาเพียงสองสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมาถึงนี้
การเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยและความกังวลในหมู่ผู้นำพรรค AfD บางส่วน แม้ว่า นาย Kay Gottschalk รองประธานพรรคจะออกมาปฏิเสธการคาดเดาเรื่องการฆาตกรรม โดยระบุว่าไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆ ที่จะชี้ไปในทางนั้น และผู้เสียชีวิตบางรายมีปัญหาสุขภาพมาก่อนแล้วก็ตาม
อย่างไรก็ตาม นาง Alice Weidel ประธานร่วมพรรค AfD กลับโพสต์ข้อความที่ตั้งคำถามถึงความผิดปกติทางสถิติของการเสียชีวิตที่เกิดขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นาย Elon Musk เจ้าของแพลตฟอร์ม X ที่เสริมความเห็นดังกล่าว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่พรรค AfD มีคะแนนนิยมพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในรัฐนอร์ทไรน์-เวสท์ฟาเลิน ซึ่งพรรคได้คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากร้อยละ 5.4 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 16.8 ในการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
การเสียชีวิตครั้งนี้ส่งผลให้หลายเมืองต้องยกเลิกผลการลงคะแนนล่วงหน้าและเร่งพิมพ์บัตรเลือกตั้งใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในวันที่ 14 กันยายนที่จะถึงนี้