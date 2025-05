SpaceX อัปเดตภารกิจสำรวจดาวอังคาร จะมีการส่งยาน Starship ลำแรก ไปดาวเคราะห์ลำดับที่ 4 ของระบบสุริยะในปีหน้า

- SpaceX

ได้อัปเดตความคืบหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ ในภารกิจสำรวจอวกาศและดาวอังคาร ภายในงาน “Mars & Beyond The Road to Making Life Multiplanetary” โดยผู้บริหารบริษัท SpaceX ได้กล่าวถึงภารกิจสำรวจดาวอังคารว่าเพื่อทำการเก็บข้อมูลในการเตรียมความพร้อมสำหรับยานอวกาศรุ่นต่อไป และการส่งมนุษย์ออกเดินทางไปตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ 4 จากดวงอาทิตย์ และเป็นดาวเคราะห์เล็กที่สุดอันดับที่ 2 ในระบบสุริยะ รองจากดาวพุธ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณครึ่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันดาวอังคารถือได้ว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มีการสำรวจมากที่สุดในระบบสุริยะ และ