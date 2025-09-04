“Big Sign ภาษามือใหญ่เต็มจอ” จากไทยพีบีเอส เข้ารอบชิง 5 ผลงานสุดท้าย ABU Prizes 2025

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ได้รับการคัดเลือกผลงาน “Big Sign ภาษามือใหญ่เต็มจอ” ฟีเจอร์พิเศษบนแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิง VIPA ผ่านเข้ารอบชิง 5 ผลงานสุดท้าย (Finalists) ในเวที ABU Prizes 2025 สาขา Digital Content Award จัดโดย สหภาพการกระจายเสียงเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Broadcasting Union: ABU) ซึ่งนับเป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับคัดเลือก
"Big Sign ภาษามือใหญ่เต็มจอ" ฟีเจอร์พิเศษบน VIPA แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงออนไลน์สัญชาติไทย (OTT) พัฒนาโดยสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส ภายใต้แนวคิด Big Sign: Accessible Media, Leaving No One Behind เพื่อความเท่าเทียม สร้างการเข้าถึงให้คนทุกกลุ่ม สะท้อนบทบาทของสื่อสาธารณะในการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงสื่อโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
นวัตกรรม "Thai PBS Big Sign" บริการภาษามือใหญ่เต็มจอ ให้บริการตั้งแต่ปี 2562 เพื่อลดข้อจำกัดในการเข้าถึงสื่อ โดยบูรณาการภาษามือลงในบริการสตรีมมิงกระแสหลัก ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกโหมดภาษามือได้บนหน้าจอเดียวกัน ผ่านปุ่ม SL ที่ออกแบบเฉพาะ ปัจจุบัน VIPA มีคอนเทนต์บริการ Big Sign ภาษามือใหญ่เต็มจอ รวม 840 วิดีโอ จาก 72 รายการ (ข้อมูล ณ ส.ค. 68) แบ่งเป็น ละครซิตคอม 50%, สารคดี 36.1% และ วาไรตี้เรียลลิตี้ 8.3% มียอดรับชมรวมทั้งสิ้น 206,094 Views ถือว่าเป็น OTT แพลตฟอร์มแรกในประเทศไทยที่ให้บริการเพื่อคนหูหนวก และมีเนื้อหาเพื่อรองรับฟีเจอร์นี้มากที่สุด
นอกจากนี้ มีการขยายผลต่อยอดพัฒนาฟีเจอร์พิเศษผ่านการรับชมคอนเทนต์ สาระบันเทิง ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งละครซีรีส์ สารคดี และการทำเนื้อหาพิเศษผ่านบทเพลงต่าง ๆ อย่างเพลย์ลิสต์ “ภาษามือ ภาษาเพลง” ที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการทางการได้ยินสัมผัสประสบการณ์ดนตรี รวมถึงการเปิดตัวบริการใหม่ “Big Sign LIVE Vertical” ถ่ายทอดสดแนวตั้งภาษามือเต็มจอบนมือถือ เริ่มให้บริการแล้วในรายการ “จับตาสถานการณ์” ทุกวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 10.30 - 12.00 น. ทาง Facebook และ YouTube Thai PBS และสามารถรับชมได้อีกครั้งทาง www.thaipbs.or.th/KhaoTiengVericalBigSign
สำหรับปีนี้ ABU Prizes 2025 เปิดรับผลงานจากสื่อชั้นนำทั่วเอเชียแปซิฟิกสำหรับปีนี้ ABU Prizes 2025 เปิดรับผลงานจากสื่อชั้นนำทั่วเอเชียแปซิฟิก แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ Radio, TV และ Digital Content ในปีนี้ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 5 ผลงานสุดท้ายในสาขา Digital Content ได้แก่
•ผลงาน "That Time We Departed a Century Ago" โดย CMG-CCTV จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
•ผลงาน "Ask Confucius" โดย CMG-CGIN จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
•ผลงาน "The Yimeng Dialogues: Farmers' Tales of Soil and Soul" โดย SDRT จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
•ผลงาน "Bosses Belong to Gen Z" โดย SMG จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
•ผลงาน "Big Sign: Accessible Media, Leaving No One Behind" โดย Thai PBS จากประเทศไทย
ทั้งนี้ มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ ในการประชุมสมัชชา ABU ครั้งที่ 62 ในเดือนกันยายน 2568 สามารถร่วมติดตามผลประกาศรางวัลได้ทาง www.thaipbs.or.th และทุกช่องทางออนไลน์ของ VIPA
ติดตามการรับชม “Big Sign ภาษามือใหญ่เต็มจอ” ได้ที่
Website: www.VIPA.me/BigSign