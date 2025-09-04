xs
“เมเจอร์ฯ” และ “เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู” ชวนลุ้นบินฟรี….แบบหลอนสุดขีด! สู่ “บ้านผีสิงธี่หยด” Universal Studios สิงคโปร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เตรียมใจให้พร้อม แล้วบินลัดฟ้าสู่ประสบการณ์ขนหัวลุกที่คุณจะไม่มีวันลืม เมื่อ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ร่วมกับ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ชวนคุณร่วมทริปสุดพิเศษ ลุ้นบินฟรี! เที่ยว “Universal Studios Singapore” 
พร้อมเข้าสู่ “บ้านผีสิงธี่หยด” ที่จำลองความหลอนจากในภาพยนตร์มาไว้ใจกลางสวนสนุกชื่อดังของสิงคโปร์ 


กติกาเพียงจองบัตรชมภาพยนตร์ ธี่หยด 3 ล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน Major Cineplex จำนวน 1 ที่นั่งขึ้นไป จองได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2568 มีสิทธิ์ลุ้นรับ 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง ร่วมบินลัดฟ้าไปสัมผัสความสยองที่งาน Halloween Horror Nights 13 แบบ 3 วัน 2 คืน เดินทางในวันที่ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 68 พร้อมที่พัก, ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และบัตรเข้า Universal Studios Singapore รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

ประกาศผลผู้โชคดี : 1 ตุลาคม 2568 ทางเพจ Major Group โหลดแอป Major Cineplex แล้วจองบัตรได้เลย! ใครยังไม่เคยเจอ “ผีธี่หยด” ตัวเป็นๆ… เตรียมใจไว้ให้ดี แล้วเจอกันในความหลอนระดับอินเตอร์! ! สามารถติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ www.majorcineplex. หรือทางแอปพลิเคชันและเฟซบุ๊ก Major Cineplex และ NESCAFÉ

#MajorCineplex #NESCAFÉBlendAndBrew #NESCAFÉ #ธี่หยด3
#MajorMovieJourney #UniversalStudiosSingapore





