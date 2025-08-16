โกอินเตอร์เต็มขั้น! “ธี่หยด” ประกาศเปิดตัวบ้านผีสิงที่ Universal Studios Singapore ครั้งแรกในประวัติศาสตร์หนังไทย ขึ้นแท่นบ้านผีสิงระดับโลก!

แฟนหนังผีเตรียมตัวให้พร้อม! เมื่อแฟรนไชส์สยองขวัญสุดปังจากไทยอย่าง “ธี่หยด” กำลังพาเสียงกรีดร้องข้ามพรมแดนสู่เวทีโลก! ล่าสุด M STUDIO และ ช่อง 3 ประกาศความร่วมมือกับ Resorts World Sentosa และ Universal Studios Singapore เปิดตัว “บ้านผีสิงธี่หยด” ในเทศกาล Halloween Horror Nights ครั้งที่13 ที่ประเทศสิงคโปร์! พร้อมชวนแฟน ๆ ภาพยนตร์ ธี่หยด” ทั่วโลก มาสัมผัสความหลอนที่บ้านผีสิง วันที่ 26 กันยายน 2568 นี้
นี่คือครั้งแรกที่ภาพยนตร์ไทยได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหลักในธีมพาร์กระดับโลก ที่หยิบเอาคาแรกเตอร์-ฉาก-ความเชื่อแบบไทยมาออกแบบใหม่ให้น่าขนลุกขั้นสุด! โดยงานนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปลุกกระแสภาคต่อ “ธี่หยด 3” ที่กำลังจะเข้าฉายในไทย 1 ตุลาคมนี้อีกด้วย
ไม่ใช่แค่หลอน แต่คือความสำเร็จระดับ Global! “ธี่หยด” สองภาคก่อนกวาดรายได้ในไทยไปกว่า 1,300 ล้านบาท พร้อมขายลิขสิทธิ์ฉายและจัดจำหน่ายกว่า 30 ประเทศ อาทิเช่น กลุ่มประเทศอาเซียน นิวซีแลนด์, แม็กซิโก, อเมริกา, บราซิล, ออสเตรเลีย, รัสเซีย และอีกหลากหลายประเทศทั่วโลก ทำให้ “บ้านผีสิงธี่หยด” กลายเป็นโปรเจกต์ต่อยอดที่น่าจับตามองสุด ๆ
ติดตามทุกความหลอนได้ที่ Facebook / Instagram / TikTok : @Mstudiomovies | @Ch3Thailand | @TeeyodMovie | @Universalstudiossingapore | @ResortsWorldatSentosa