นักวิชาการชี้! ประชาชนไม่พอใจการโหวตนายกฯ เพราะ "อำนาจนอกระบบแทรกแซง" แนะ "ปชน." โหวต "ชัยเกษม" พร้อมยุบสภา

รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชี้ กระแสคัดค้านการโหวตนายกฯ ไม่ได้อยู่ที่ความไม่ไว้วางใจพรรคภูมิใจไทยอีกต่อไป แต่เปลี่ยนไปสู่ความไม่พอใจต่อ "การแทรกแซงของอำนาจนอกระบบ" ซึ่งส่งผลให้ประชาชนไม่พอใจพรรคพลังประชาชน อย่างรุนแรง แนะแนวทางแก้ปัญหา พรรคพลังประชาชน ควรโหวตให้นายชัยเกษมเป็นนายกฯ แทน และประกาศยุบสภาทันที โดยให้เหตุผลว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย และพรรคพลังประชาชน ก็ไม่ใช่ผู้กุมอำนาจในการกำหนดเกมการเมืองอย่างที่หลายคนเข้าใจ
วันนี้ (4 ก.ย.) รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก "Puangthong Pawakapan" ชี้ ขณะนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสคัดค้านการโหวตนายกฯ ที่เปลี่ยนจากความไม่ไว้วางใจในพรรคภูมิใจไทย ไปสู่ความไม่พอใจต่อการแทรกแซงของอำนาจนอกระบบ ซึ่งทำให้พรรคพลังประชาชน (ปชน.) เผชิญกับความไม่พอใจอย่างรุนแรง โดย รศ.ดร.พวงทอง ได้ระบุข้อความว่า
"ตอนนี้การคัดค้านโหวตให้อนุทินเป็นนายกฯ เปลี่ยนจากความไม่ไว้วางใจภจท. ไปสู่ความไม่พอใจการแทรกแซงของอำนาจนอกระบบ ผลคือความไม่พอใจต่อ ปชน.รุนแรงมากขึ้นอีก มันยากที่จะทำให้คนยอมรับการตัดสินใจนี้ได้
เราเห็นด้วยกับข้อเสนอของพี่ถึก พรรค ปชน.ควรโหวตให้ อ.ชัยเกษม และให้ประกาศยุบสภาทันที การล้มข้อตกลงกับอนุทินยังทำได้ เพราะกระบวนตามระบอบประชาธิปไตยถูกแทรกแซงอย่างเห็นได้ชัด
พรรค ปชน. ไม่ใช่คนคุมเกม ไม่ใช่คนกำหนดกติกาอย่างที่เข้าใจ"