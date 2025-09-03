กองทัพบก เผยหลักฐานสำคัญพบลูกเหล็กในระเบิด ชี้กัมพูชาจงใจเพิ่มอานุภาพสังหาร

เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” เผยหลักฐานมัดแน่น พบลูกเหล็กสะเก็ดระเบิดจำนวนมากในบ้านที่เกิดเหตุระเบิดจากกัมพูชาตก ชี้เป็นการจงใจเพิ่มอานุภาพสังหาร ส่งผลพลเรือนรวมเด็กเสียชีวิต 2 ราย สถานการณ์ชายแดนตึงเครียด
วันนี้ (3 ก.ย.) เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” ได้เผยแพร่ภาพหลักฐานสำคัญ Ball Bearings หรือ ลูกเหล็กสะเก็ดระเบิด ที่ถูกพบจำนวนมากภายในบ้านจุดเกิดเหตุระเบิดจากฝั่งกัมพูชาตก ซึ่งส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตแล้ว 2 ราย รวมทั้งเด็กด้วย
กองทัพบกระบุว่า การที่พบลูกเหล็กเหล่านี้เป็นหลักฐานยืนยันว่า กัมพูชามีเจตนาบรรจุลูกเหล็กลงในวัตถุระเบิด เพื่อเพิ่มอานุภาพการสังหารบุคคลในวงกว้าง ซึ่งสร้างความกังวลและตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนอย่างมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
พร้อมทั้งระบุข้อความว่า “กัมพูชา = ประเทศก่ออาชญากรรมสงคราม”
