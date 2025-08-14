“รสนา” จี้รัฐบาลแสดงความจริงใจห่วงใยบ้านเมือง ต่ออายุราชการ "แม่ทัพกุ้ง" อย่างน้อย 6 เดือน-เชิญมาเป็น รมว.กลาโหม

“รสนา” งง คนเพื่อไทยเสนอศาล รธน.เลื่อนคดี “แพทองธาร” 6 เดือน อ้างสถานการณ์ไม่ปกติ แต่กลับไม่ยอมต่ออายุราชการให้แม่ทัพภาคที่ 2 จี้รัฐบาลแสดงความจริงใจ ให้ “แม่ทัพกุ้ง” อยู่ต่ออย่างน้อย 6 เดือน ให้เป็นคนเลือกแม่ทัพภาค 2 คนใหม่ และเชิญมาเป็น รมว.กลาโหมที่ตำแหน่งว่างอยู่
เมื่อวันที่ 13 ส.ค. น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก รสนา โตสิตระกูล ว่า เพื่อไทยขอศาล รธน.เลื่อน 6 เดือนพิจารณาคดีคลิปฮุนเซนอ้างเหตุการณ์ประเทศไม่ปกติ แต่ไม่คิดต่ออายุแม่ทัพภาค2 !?!!
เมื่อวานนี้ (12 สิงหาคม) สื่อฉบับหนึ่งพาดหัวข่าวว่า ‘เพื่อไทยวอนศาลเลื่อนพิจารณา 6 เดือน คดีคลิปฮุนเซนอ้างเหตุการณ์ประเทศไม่ปกติ’
กรณีคลิปฮุนเซนเกิดจากการที่ น.ส.แพทองธาร นายกรัฐมนตรีไทยใช้ความสนิทสนมส่วนตัวโทรศัพท์พูดคุยกับฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาโดยใช้คนสนิทของฮุนเซนเป็นล่ามให้
และประเด็นที่ประชาชนไม่พอใจมากคือ คลิปเสียงหลุดของ น.ส.แพทองธารที่รายงานตรงต่ออังเคิลฮุนเซน ยกตัวอย่างเช่น
"ไม่อยากให้ uncle (อา) ไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเรา เพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้าม อย่างพวกแม่ทัพภาคสอง เป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลย ซึ่งพอเป็นฝั่งนั้นก็ไม่อยากให้ท่านรู้สึกไม่ชอบใจหรือโกรธ เพราะจริง ๆ แล้วไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยค่ะ"…
“เพราะตอนนี้ทางนั้นเขาอยากจะดูเท่ เขาก็จะพูดอะไรออกมาที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติค่ะ แต่ว่าจริง ๆ ที่เราต้องการ คือต้องการความสงบสุขให้เกิดขึ้นเหมือนตอนก่อนที่จะปะทะกันตรงชายแดนค่ะ"…
”ให้ท่านฮุนเซนเห็นใจหลานหน่อย เพราะว่าตอนนี้คนในประเทศไทยเขาไล่เราไปเป็นนายกฯ ที่เขมรหมดแล้ว“…
"จริง ๆ แล้วถ้าท่านอยากได้อะไรก็ให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะ เดี๋ยวจะจัดการให้"
คลิปเสียงของ น.ส.แพทองธาร ไม่อาจทำให้คนไทยทั้งประเทศเข้าใจเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากเห็นว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนละฝ่ายกับแม่ทัพภาค 2 และหลังจากคลิปเสียงของหลานกับอังเคิลหลุดออกมาได้เดือนเศษ ฮุนเซนก็เปิดฉากบัญชาการโจมตีปั๊มน้ำมัน โรงพยาบาล โรงเรียน บ้านเรือนราษฎรไทย เป็นเหตุให้พลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ในจำนวนนี้มีเด็กเสียชีวิตด้วย
อาจกล่าวได้หรือไม่ว่าคลิปเสียงหลุดของหลานกับอังเคิลนั้นคือคลิปเสียงชักเขมรเข้าลึกชักศึกเข้าไทย ทำให้ทหารไทย พลเรือนไทย ล้มตาย บาดเจ็บ สูญเสียทรัพย์สิน และกลายเป็นคนไทยอพยพหนีสงครามในแผ่นดินของตนเอง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับแม่ทัพภาค 2 ซึ่งเป็นผู้มีความดีความชอบในการต่อต้านการรุกรานของกัมพูชาอย่างเต็มที่ จนกลายเป็นวีรบุรุษ เป็นขวัญของประชาชนไม่เฉพาะประชาชนชายแดนเท่านั้น แต่เป็นวีรบุรุษขวัญใจของประชาชนไทยทั้งประเทศที่ไม่ต้องการให้กองทัพเปลี่ยนม้ากลางศึก และเรียกร้องให้รัฐบาลต่ออายุราชการให้ พล.ท.บุญสิน พาดกลางในตำแหน่งแม่ทัพภาค 2 ไปก่อน จนกว่าจะเสร็จศึกกับกัมพูชา แต่รัฐบาลออกมาตอบว่าทำไม่ได้ เพราะจะเสียหายต่อระบบราชการ
แต่กับกรณีคลิปเสียงฮุนเซ็นที่นางสาวแพทองธารทำผิดอย่างชัดเจน จนประชาชนอดสงสัยไม่ได้ว่ามีพฤติการณ์เป็นไส้ศึกหรือไม่ และไม่สามารถไว้วางใจให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปแม้แต่วันเดียวนั้น แต่แล้วกลับมีคนของพรรคเพื่อไทยกล้าขอให้ศาลรัฐธรรมนูญชะลอการพิจารณาคดีคลิปเสียงหลุดและยกเลิกคำสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร
ในที่นี้ดิฉันจึงขอให้รัฐบาลแสดงความจริงใจก่อนว่ามีความห่วงใยในสถานการณ์วิกฤตของประเทศด้วยการเห็นชอบในสิ่งที่สามารถทำได้ดังต่อไปนี้
1)เสนอต่ออายุราชการแม่ทัพภาค 2 ไปจนกว่าสถานการณ์ไม่ปกติจะคลี่คลายอย่างน้อย 6 เดือน
2)จากนั้นให้ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง เป็นผู้เลือกแม่ทัพภาค 2 คนต่อไป และแต่งตั้งพล.ท.บุญสิน พาดกลาง เป็นที่ปรึกษาแม่ทัพภาค 2 คนใหม่อย่างเป็นทางการ
3)เสนอให้ พล.ท.บุญสิน พาดกลางเป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่มีตำแหน่งว่างอยู่
ดังนั้น จึงขอให้รัฐบาลแสดงความจริงใจให้ประชาชนเห็นว่าเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองอย่างที่พูดเสียก่อน ไม่ใช่อ้างเพื่อให้นายน้อยได้ไปต่อเท่านั้น ใช่หรือไม่?!
รสนา โตสิตระกูล
13 สิงหาคม 2568