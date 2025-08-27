"รองเอนก"เผย"ทิดอลงกต- หมอบี" ยังปากแข็ง ย้ำไม่หนักใจมีหลักฐานมัดแน่นเอาผิด

รอง ผบก.ป.เผยผลสอบมาราธอน"ทิดอลงกต- หมอบี" ยังยืนกรานปฏิเสธ ซ้ำไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ขอทำเอกสารชี้แจงภายหลัง ย้ำไม่หนักใจมีหลักฐานมัดแน่น เร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงิน เผยรถหรู "อรอุ๋ง" ซื้อมาด้วยเงินสด
วันนี้ ( 27 ส.ค.) ที่ กองปราบปรามพ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รอง ผบก.ป. กล่าวว่า จากการสอบปากคำ อดีตพระอลงกต หรือ ทิดจอร์จ และ นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี ตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมา ทั้งสองยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา และ ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ในการตอบคำถามหรือชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ เท่าใดนัก โดยอ้างว่าจะทำหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรมาให้ในภายหลัง ซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่สามารถทำได้ แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้หนักใจ หรือ เป็นกังวล และยังมั่นใจพยานหลักฐานต่าง ๆที่มีอยู่ว่าเพียงพอที่จะสามารถดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ต้องหาทั้ง 2 รายนี้ได้
รายงานข่าวแจ้งว่า แม้จะมีการจับกุมตัวผู้ต้องหารายสำคัญทั้ง 2 รายนี้ได้แล้ว แต่ในส่วนของการสืบค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม รวมถึงการตรวบสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อสงสัยต่าง ๆ ก็ยังคงต้องดำเนินการต่อไป โดยเฉพาะเส้นทางการเงินต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเงินของวัด ถูกโอนถ่ายหรือยักย้ายถ่ายเทไปที่ใครบ้าง และจำเป็นต้องมีการเชิญตัวบุคคลใกล้ชิดของผู้ต้องหาทั้งสองมาให้ปากคำในฐานะพยานกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมอีกหลายราย
ขณะที่ในส่วนที่มีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับ เรื่องรถยนต์ ซูซูกิ จิมนี่ สีครีม ของ "อรอุ๋ง" ไอดอลสาวชื่อดังว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหมอบี หรือไม่ นั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบที่ไปที่มาของรถคันดังกล่าวให้แน่ชัด แต่เบื้องต้นทราบว่า รถคันดังกล่าวถูกซื้อด้วยเงินสด