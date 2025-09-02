คนใช้แกร็บมาเลย์-สิงคโปร์ แห่กดออเดอร์เลี้ยงไรเดอร์อินโดฯ ช่วยเหลือยามประท้วง-ยอดขายตก

MGR Online - ผู้ใช้งาน Grab และ Gojek จากมาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ ร่วมส่งอาหารให้ไรเดอร์อินโดนีเซียที่กำลังเผชิญความยากลำบาก พร้อมช่วยร้านอาหารขนาดเล็กที่ยอดขายลดลง กลายเป็นไวรัลแสดงน้ำใจข้ามพรมแดน ในช่วงเหตุชุมนุมรุนแรง ขณะที่แกร็บ อินโดนีเซีย เปิดโครงการ “Treat the Driver” และสายด่วนฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนไรเดอร์และครอบครัว
วันนี้ (2 ก.ย.) ที่ประเทศอินโดนีเซีย รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้ใช้แพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์ แกร็บ (Grab) และโกเจ็ก (Gojek) ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศอื่นๆ ได้มีการสั่งอาหารจากร้านอาหารขนาดเล็ก เพื่อเลี้ยงอาหารแก่ไรเดอร์ส่งอาหาร หรือที่ชาวอินโดนีเซียเรียกว่า โอโจล (Ojol) เพื่อให้กำลังใจไรเดอร์ที่กำลังยากลำบาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งต่อการเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมในการชุมนุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมกับช่วยเหลือร้านอาหารขนาดเล็กในอินโดนีเซีย ที่ยอดขายหายไปจากสภาวะเศรษฐกิจ อันเกิดจากการบริหารประเทศของประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโต
โดยผู้ใช้อินสตาแกรม kencrotawn ได้จัดทำอินโฟกราฟิกหัวข้อ "For our Malaysia, Singapore, & SEA Friends, If you can afford it, here's a way to help Indonesians." (สำหรับเพื่อนๆ ชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากคุณมีเงินพอ เรามีวิธีที่จะช่วยเหลือชาวอินโดนีเซียได้) โดยระบุว่า ผู้ขับขี่แกร็บและโกเจ็กจำนวนมาก รวมถึงผู้ขายอาหารรายย่อย ต่างพากันดิ้นรนเอาตัวรอดในช่วงการประท้วง แม้แต่การกระทำเล็กๆ น้อยๆ ก็มีความสำคัญ หากคุณอยู่ในอินโดนีเซีย คุณสามารถใช้ ShopeeFood หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ เพื่อส่งกำลังใจได้เช่นกัน
สำหรับผู้ใช้งานแพลตฟอร์มแกร็บ (Grab) ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย เมียนมา และกัมพูชา สามารถเลือกประเทศอินโดนีเซีย เพื่อสั่งอาหารช่วยเหลือไรเดอร์ข้ามประเทศได้ โดยกดที่ช่อง DELIVER TO เลือกกดไอคอนธงชาติ แล้วเลือกประเทศ Indonesia ก่อนเลือกจุดส่งอาหาร ซึ่งเป็นโรงแรมหรือจุดศูนย์รวมใจกลางเมืองของแต่ละเมือง เช่น กรุงจาการ์ตา บันดุง ยอกยาการ์ตา สุราบายา ปอนเตียนัค มาลัง โซโล บาหลี รวมทั้งเมืองอื่นๆ เช่น มากัสซาร์ ปาลู เซมารัง เบกาสี ฯลฯ โดยเลือกจุดส่งอาหารใกล้กับโรงพยาบาล และศูนย์กลางของเมือง
จากนั้นเลือกร้านอาหาร เน้นไปที่ร้านขนาดเล็กและแผงขายอาหาร เช่น Warung (แผงขายอาหารริมถนน), Nasi goreng (ข้าวผัด), bakso (ลูกชิ้น) ฯลฯ ก่อนสั่งอาหารตามปกติ แต่ในช่อง Note to restaurant (ข้อความถึงร้านอาหาร) และช่อง Note to driver (ข้อความถึงคนขับ) ให้ระบุว่า "Pak/Bu, makanannya untuk abang/kakak driver & teman-teman" (คุณครับ อาหารนี้สำหรับคนขับและเพื่อนๆ ครับ) เพื่อให้ทราบว่าอาหารดังกล่าวสำหรับคนขับไรเดอร์และเพื่อนๆ โดยชำระเงินผ่านบัตรเครดิตตามปกติ
ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ใช้งานแกร็บในหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ต่างช่วยเหลือไรเดอร์ชาวอินโดนีเซีย และร้านอาหารในอินโดนีเซียจำนวนหนึ่ง เช่น ผู้ใช้แพลตฟอร์ม X บัญชี l0wself ซึ่งอาศัยที่ประเทศสิงคโปร์ ได้สั่งอาหารเป็นข้าวและไก่บดพริกเขียว (Ayam penyet cabe ijo) พร้อมชามะนาว 1 ชุด และชามะนาว 6 แก้วแก่ไรเดอร์รายหนึ่ง ซึ่งปรากฎว่าไรเดอร์ซึ่งเป็นชาวมุสลิม ได้กล่าวคำอวยพรกลับมาเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับมื้ออาหารดังกล่าว
ส่วนผู้ใช้แพลตฟอร์มเธรด (Thread) ที่ชื่อว่า l.o.v.e.sally โพสต์ข้อความระบุว่า "เริ่มเดือนกันยายนด้วยคอร์สดีๆ… อาจมาช้าหน่อย แต่หวังว่าสิ่งนี้ยังจะนำแสงสว่างและความหวังเล็กๆ ไปสู่ชีวิตพวกเขา… อยากซื้อข้าวแต่หาไม่เจอเมื่อกี้… แค่ต้องอัปเดตว่าโซนไหนปลอดภัยสำหรับ Grab/Ojol อินโดนีเซียที่จะไปรับอาหาร คุณสามารถเลือก “Traktir Driver” และใส่ทิปเพิ่มนอกจากออร์เดอร์ของคุณได้ด้วย"
ด้านเว็บไซต์เดอะรักยัตโพสต์ (The Rakyat Post) ของมาเลเซีย รายงานว่า ชาวมาเลเซียจำนวนหนึ่งค้นพบว่าแพลตฟอร์มแกร็บ สามารถสั่งออเดอร์เพื่อช่วยไรเดอร์ในอินโดนีเซียได้ โดยพบว่าไรเดอร์แต่ละคนต่างได้รับอาหารและสิ่งของจากชาวมาเลเซีย แม้การจัดส่งจะจำกัดอยู่เฉพาะภายในประเทศที่สั่งซื้อเท่านั้น แต่ก็ถือว่าชาวมาเลเซียได้ใช้คุณสมบัตินี้ เพื่อจุดประสงค์อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยพบว่ามีการสั่งซื้อสิ่งของที่จำเป็น เช่น น้ำมันปรุงอาหาร ไข่ไก่ กล้วย น้ำแร่ เกลือ รวมทั้งซื้อชุดปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการชุมนุมอีกด้วย
ขณะที่คนขับแกร็บในอินโดนีเซีย โพสต์วีดีโอคลิปขอบคุณชาวมาเลเซียที่บริจาคช่วยเหลือพวกเขา ซึ่งความช่วยเหลือดังกล่าวมีความหมายต่อไรเดอร์และครอบครัว พร้อมอวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป และว่า "เราจะสู้ต่อไปที่นี่ ขอบคุณที่สนับสนุนอินโดนีเซีย" ซึ่งคลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลที่แสดงให้เห็นถึงการมีน้ำใจต่อกันในยามที่ยากลำบาก แม้ว่าจะอยู่คนละฟากมหาสมุทรก็ตาม แสดงให้เห็นว่าความมีน้ำใจไม่มีขอบเขตจำกัด ด้วยการริเริ่มให้ความช่วยเหลือไรเดอร์ในอินโดนีเซีย การกระทำเช่นนี้ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในฐานะสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย
@yulianusladung Salam satu aspal dan terima kasih Malaysia 🇲🇾🫶 Sejak kemarin sedang ramai aksi solidaritas oleh warga negara Malaysia kepada para pengemudi ojek daring di Indonesia. Mereka beramai-ramai mengubah lokasi di aplikasi Grab/Gojek jadi Jakarta. Kemudian mereka memesan makanan/minuman untuk diserahkan ke para pengemudi ojek daring, warga yang kurang beruntung secara finansial atau ke kawan-kawan lainnya yang sedang berada di sekitar titik antar yang dipilih. Aksi tersebut tidak sekedar solidaritas, melainkan juga sebagai salah satu cara warga Malaysia merayakan Hari Kemerdekaan ke-68 Malaysia yang dirayakan pada hari Minggu (31 Agustus 2025). Wujud solidaritas penuh makna sekaligus ungkapan syukur oleh warga Malaysia, bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya dirayakan, tapi juga dibagikan. Dan ini adalah cerita yang tanpa polesan dan bumbu penyedap dari kawan-kawan pengemudi ojol. Shout-out untuk Bang Qianysah di manapun kamu berada, terima kasih untuk lagunya “Salam Satu Aspal” ✊ Sekali lagi terima kasih kawan-kawan Malaysia, sehat-sehat selalu. Ribut-ributnya kita soal Batik dan Wayang nanti kita lanjutkan lagi ya 🤝😊 Semoga suasana segera pulih demi kepentingan kita bersama. Juga bagi kawan-kawan yang sedang menyuarakan pendapat dan para petugas keamanan sehat semua 🤲 Mari kita saling jaga dan tolong banget, bagaimanapun suasananya jangan sampai merusak fasilitas umum dan pribadi lainnya 🫶 #malaysiaindonesia #ojekonline #solidaritasmalaysiaindonesia ♬ original sound - Yulianus Ladung
ก่อนหน้านี้ นายแอนโทนี ตัน (Anthony Tan) ซีอีโอกลุ่มบริษัทและผู้ร่วมก่อตั้งแกร็บ เดินทางจากประเทศสิงคโปร์มายังเมืองมากัสซาร์ จังหวัดซูลาเวซีใต้ ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะซูลาเวซี เพื่อเยี่ยมครอบครัวของนายรุสดัมเดียนสยาห์ (Rusdamdiansyah) หรือ ดันดี (Dandi) ชายวัย 26 ปี ที่เสียชีวิตจากการถูกกลุ่มผู้ชุมนุมทำร้ายร่างกาย เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ที่ผ่านมา เพราะเข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองนอกเครื่องแบบ โดยแกร็บจะให้การช่วยเหลือครอบครัวทางการเงินและการช่วยเหลืออื่นๆ ในระยะยาว
พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดสายด่วนฉุกเฉินเกอร์เซป GERCEP (Grab Respon Cepat) เพื่อให้ไรเดอร์สามารถรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินและรับความช่วยเหลือได้ทันที ผ่านสายด่วนและเว็บไซต์ หากเกิดการชุมนุมขึ้นอีก ควบคู่กับหน่วยงานเฉพาะกิจและทีมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้ขับขี่ และยังมอบความคุ้มครองทางการแพทย์ ความช่วยเหลือทางการเงิน และเงินทุนทางธุรกิจ ผ่านการให้คำปรึกษาผ่านแกร็บคิออส (GrabKios) แก่ไรเดอร์ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัว
นอกจากนี้ ยังได้มีโครงการตรักเตียร์ ไดร์ฟเวอร์ (Traktir Driver) หรือ Treat the Driver ซึ่งแปลตรงตัวหมายถึงเลี้ยงไรเดอร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถซื้ออาหารให้กับไรเดอร์ได้ ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย
สำหรับเหตุการณ์ชุมนุมในอินโดนีเซีย ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. ถึงปัจจุบัน มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ราย รวมถึงพนักงานไรเดอร์ 2 ราย คือ นายอัฟฟาน คูรเนียวัน (Affan Kurniawan) วัย 21 ปี ผู้ขับขี่แพลตฟอร์มโกเจ็ก ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุม แต่กำลังข้ามถนนหลังส่งคำสั่งซื้อจากลูกค้า ถูกรถหุ้มเกราะควบคุมฝูงชน หรือบริม็อบ (Brimob) ของตำรวจอินโดนีเซียพุ่งชนเสียชีวิตที่กรุงจาการ์ตา เมื่อค่ำวันที่ 28 ส.ค. และนายรุสดัมเดียนสยาห์ วัย 26 ปี ส่วนผู้บาดเจ็บที่เป็นไรเดอร์มี 3 คน แบ่งเป็นที่จาการ์ตา 2 คน และมากัสซาร์ 1 คน