ไหนว่าแบนเสียม! “โก๋แก่” อาหารว่างบนสายการบินกัมพูชา

อินฟลูเอนเซอร์กัมพูชาโพสต์ภาพอาหารว่างบนสายการบินกัมพูชา โชว์ถุงถั่วโก๋แก่รสกาแฟหรา ตั้งคำถาม “ให้ความเห็นด้วย” ก่อนหน้านี้โพสต์ภาพผลิตภัณฑ์ซักผ้าฉลากไทยแปะ Made in Cambodia ตามด้วยปั๊ม PTT คนแห่เข้าไปเติมน้ำมัน คนไทยที่ตามส่องเขมรบอกแบนไม่จริง
กระแสแบนสินค้าไทยจากฝั่งกัมพูชา ยังคงเป็นเรื่องให้ต้องติดตามกันต่อไปว่า ชาวกัมพูชาจะแบนสินค้าจากประเทศไทยเหมือนตามที่โพสต์ลง Social Media ได้จริงหรือไม่ เพราะแม้แต่คนกัมพูชาเองยังตั้งข้อสงสัยถึงเรื่องดังกล่าวว่า ที่รณรงค์ไม่ใช้สินค้าไทยนั้นทำกันได้จริงหรือไม่
Sambath Phanna ชาวกัมพูชาเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1 หมื่นคน แถมรูปโปรไฟล์ยังถ่ายรูปคู่กับฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ได้โพสต์ภาพหลายกรณีเรื่องของการแบนสินค้าไทย ล่าสุดได้โพสต์ภาพอาหารว่างบนสายการบิน Cambodia Airways เป็นขนมอบ 1 ชิ้นและ ถั๋วโก๋แก่รสกาแฟ 1 ถุง พร้อมโพสต์ข้อความว่าโปรดให้ความเห็นผมด้วยครับ
ก่อนหน้านี้เขาได้โพสต์ภาพผลิตภัณฑ์ซักผ้า ที่ฉลากผลิตภัณฑ์เป็นอักษรภาษาไทยและอังกฤษแจ้งว่าผลิตในประเทศไทย และมีตรา Made in Cambodia ปิดอีกมุมหนึ่ง ซึ่งผลิตเมื่อ 22 มิถุนายน 2025 หมดอายุ 22 มิถุนายน 2028
รวมถึงการโพสต์ภาพปั๊ม PTT ในกัมพูชาว่ามีรถและมอเตอร์ไซด์เข้าไปเติมน้ำมันจนแน่น พร้อมด้วยการโพสต์ข้อความว่าเติมน้ำมันที่ PTT แล้วมีของแถม พร้อมด้วยข้อความว่า เจ้าของ PTT ร้านอเมซอนขอบคุณชาวกัมพูชาที่มาอุดหนุน เติมน้ำมันรับเค้กฟรี กาแฟฟรี ซื้อ 1 แถม 1
สอดคล้องกลับผู้สังเกตการณ์ชาวไทยที่ระบุว่า ชาวกัมพูชายังต้องการสินค้าจากประเทศไทย ไม่งั้นคงไม่เห็นภาพที่กองทัพภาคที่ 1 จับชาวกัมพูชาที่ลักลอบขนสินค้าไทยที่บริเวณชายแดน ส่วนที่พยายามกระตุ้นให้ร่วมกันแบนสินค้าไทยนั้นคนทั่วไปเขายังพอใจกับสินค้าไทยอยู่