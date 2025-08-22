กองทัพภาคที่ 2 เตือนประชาชนระวังเพจปลอมระบาด ยันเพจจริงมีผู้ติดตามกว่า 2.5 ล้านคน

เพจ “กองทัพภาคที่ 2” เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหลังพบเพจปลอมใช้ชื่อ-รูปโปรไฟล์คล้ายกับเพจจริง สามารถสังเกตเพจจริงมีผู้ติดตามกว่า 2.5 ล้านคน
วันนี้ (22 ส.ค.) เพจ “กองทัพภาคที่ 2” โพสต์เตือนระวังเพจปลอม โดยใช้ชื่อและรูปโปรไฟล์คล้ายกับเพจ “กองทัพภาคที่ 2” ซึ่งเพจจริงมีผู้ติดตามกว่า 2.5 ล้าน
ทางเพจระบุข้อความว่า “กองทัพภาคที่ 2 ขอชี้แจงว่า ในขณะนี้ได้ปรากฏเพจเฟซบุ๊กบางเพจที่ใช้ชื่อใกล้เคียงกับ “กองทัพภาคที่ 2” รวมทั้งมีการนำโลโก้ของกองทัพภาคที่ 2 ไปใช้เป็นรูปโปรไฟล์เพจ โดยมีการนำเนื้อหาข่าวสารจากเพจทางการของกองทัพภาคที่ 2 ไปเผยแพร่ ซึ่งบางข้อความอาจมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง หรืออาจถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง อันอาจก่อให้เกิดความสับสน หรือความเสียหายได้
ซึ่งเพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อหรือโลโก้เลียนแบบดังกล่าว มิใช่เพจทางการของกองทัพภาคที่ 2 และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทัพภาคที่ 2 แต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเข้าใจผิด การถูกหลอกลวง หรือถูกนำไปใช้ในทางมิจฉาชีพ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสาร ข้อมูล และกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก “กองทัพภาคที่ 2” ที่เป็นเพจทางการเพียงเพจเดียวเท่านั้น เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเพื่อความมั่นใจว่าข่าวสารที่ท่านได้รับนั้น เป็นข้อมูลตรงจากกองทัพภาคที่ 2 อย่างแท้จริง
กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น โปร่งใส และยืนหยัดเคียงข้างประชาชนทุกท่าน ด้วยความจริงใจ เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ”