แห่รับศพวินอินโดนีเซียฝังที่สุสาน หลังถูกรถหุ้มเกราะตำรวจชนดับ โจมตีรัฐบาลปราโบโวไร้เหลียวแล

โอโจล (Ojol) หรือวินมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปฯ ในกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย แห่รับศพเหยี่อที่ถูกรถหุ้มเกราะตำรวจชนเสียชีวิตระหว่างการชุมนุมเมื่อวานนี้ (28 ส.ค.) ไปประกอบพิธีฝังตามหลักศาสนา แม่หัวใจสลาย "ลูกของฉันไม่อยู่แล้ว" ขณะที่ชาวเน็ตอินโดนีเซียยังคงโกรธแค้น โจมตีรัฐบาลปราโบโวไร้เหลียวแล
วันนี้ (29 ส.ค.) จากกรณีที่มี คลิปไวรัล รถหุ้มเกราะบาร์ราคูดาบริม็อบ (Barracuda Brimob) สำหรับปราบจลาจลของตำรวจอินโดนีเซีย พุ่งเข้าชนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน หรือโอโจล (Ojol) รายหนึ่งเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ กลางถนนเปนเจอร์นิฮัน 1 (Jalan Penjernihan 1) หน้าคริสตจักรจีเคพีเอ เปนเจอร์นิฮัน (GKPA Penjernihan) เขตตานาห์ อาบัง (Tanah Abang) ตอนกลางของกรุงจาการ์ตา ระหว่างการชุมนุมของกลุ่มผู้ใช้แรงงานเมื่อค่ำวันที่ 28 ส.ค. กลายเป็นที่สะเทือนใจ พร้อมแสดงความคิดเห็นด้วยความโกรธแค้น เรียกร้องให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย รวมถึงนายปราโบโว ซูบียันโต ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย และรัฐบาลแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ครอบครัวของนายอัฟฟาน คูรเนียวัน (Affan Kurniawan) ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่เสียชีวิต ได้รับศพลูกชายไปประกอบพิธีทางศาสนา โดยนางเฮอร์ลินา แม่ของนายอัฟฟาน ถึงกับร้องไห้และกล่าวว่า "ลูกของฉันไม่อยู่แล้ว" ทั้งนี้ นายอัฟฟานเป็นเสาหลักของครอบครัว อาศัยอยู่ในบ้านเช่าหลังหนึ่งย่านเมนเตง (Menteng) ตอนกลางของกรุงจาการ์ตา ซึ้่งศพของนายอัฟฟานได้ถูกนำไปฝังที่สุสานกาเรตบิวัก (Karet Bivak) กลางกรุงจาการ์ตา โดยมีกลุ่มโอโจล (หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่าวินหรือไรเดอร์) ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามศพของนายอัฟฟานเพื่อแสดงความเคารพ
ส่วนผู้ก่อเหตุ เมื่อคืนที่ผ่านมาหน่วยงานต้นสังกัดได้ควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจในรถหุ้มเกราะคันดังกล่าว 7 นาย สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลจาการ์ตา ไปสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รายงานข่าวจากสถานีโทรทัศน์เมโทรทีวี (Metro TV) ระบุว่า พิธีศพดังกล่าวมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างออนไลน์หลายร้อยคนร่วมพิธีศพของนายอัฟฟาน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าร่วมพิธีศพและรักษาความปลอดภัยด้วย ขณะที่ พล.ต.อ.ลิสต์โย ซิกิต ปราโบโว (Listyo Sigit Prabowo) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย กล่าวว่า จะประเมินการจัดการเหตุจลาจลระหว่างการชุมนุมดังกล่าว พร้อมกันนี้ยังกล่าวขอโทษผู้เสียชีวิต ยืนยันว่ากระบวนการทางกฎหมายจะดำเนินการอย่างโปร่งใส
ขณะที่บนโซเชียลฯ ชาวอินโดนีเซียต่างแสดงความไว้อาลัยนายอัฟฟานในรูปแบบต่างๆ ขณะเดียวกัน มีการแชร์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ โดยเฉพาะไอจีสตอรี (IG Story) ระบุว่า การเสียชีวิตดังกล่าวไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่เป็นผลของการมีชีวิตอยู่ภายใต้นโยบายที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ พร้อมกับอธิบายเหตุของการชุมนุมดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากรัฐสภาอินโดนีเซียอนุมัติเงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัยอื้อฉาว ซึ่ง ส.ส.อินโดนีเซียจะได้รับเดือนละ 50 ล้านรูเปียห์ (หรือประมาณเกือบ 100,000 บาทต่อเดือน) ขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำในกรุงจาการ์ตาเพียง 5.4 ล้านรูเปียห์ (หรือประมาณ 10,690 บาทต่อเดือน)
นอกจากนี้ ยังวิจารณ์ถึงนโยบายของรัฐบาลปราโบโว ซูบียันโต เช่น ใช้งบหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐซื้อเครื่องบินรบและเรือดำน้ำ ทั้งที่ประชาชนหลายล้านคนยังยากจนและหิวโหย, ราคาอาหารพุ่งสูงเพราะการนำเข้าอย่างผิดพลาด ทำให้ครอบครัวที่ลำบากอยู่แล้วยิ่งลำบากกว่าเดิม, การใช้อำนาจปิดปากนักวิจารณ์ ทำลายพื้นที่ประชาธิปไตย และสารพัดอภิสิทธิ์ของชนชั้นนำ ขณะที่โรงพยาบาล โรงเรียน และขนส่งสาธารณะถูกละเลย เป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้คนโกรธแค้น และมองว่ารัฐบาลปราโบโวไม่ปกป้องประชาชน เลือกปกป้องแค่พวกชนชั้นนำ ประชาชนทุกคนไม่มีความปลอดภัย ถูกทำเหมือนชีวิตไม่มีค่า
"ผมขอร้องเพื่อนต่างชาติของผม โปรดอย่าหันหน้าหนี อินโดนีเซียไม่ได้เผชิญแค่วิกฤตทางนโยบาย แต่มันคือวิกฤตแห่งความยุติธรรม มนุษยธรรม และประชาธิปไตย ช่วยกันส่งต่อเรื่องนี้ให้โลกได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ เพราะความเงียบ จะยิ่งพรากชีวิตของผู้คนไปมากขึ้นเท่านั้น" ไอจีสตอรีเทมเพลตของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอินโดนีเซียระบุ
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลปราโบโวต้องเผชิญกับการชุมนุมประท้วงและเหตุจลาจลถึง 2 ครั้ง ได้แก่ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (25 ส.ค.) ประชาชนและนักศึกษาหลายพันคนรวมตัวกันเพื่อต่อต้านการขึ้นเงินเดือนและสวัสดิการของรัฐสภาที่สูงขึ้น ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและปืนฉีดน้ำแรงดันสูงสลายการชุมนุม ผู้ชุมนุม 312 คนถูกควบคุมตัว ส่วนใหญ่เป็นเยาวชน ได้รับการปล่อยตัวในภายหลัง กระทั่งเมื่อวันพฤหัสบดี (28 ส.ค.) กลุ่มผู้ใช้แรงงานร่วมกับพรรคแรงงาน (อินโดนีเซีย) สหภาพแรงงานหลัก รวมถึงสมาพันธ์สหภาพแรงงานอินโดนีเซีย (KSPI) นำโดยนายซาอิด อิคบัล ชุมนุมที่หน้ารัฐสภา เรียกร้องให้ยุติการจ้างงานนอกสถานที่และการเลิกจ้างคนงานจำนวนมาก และเพื่อปฏิรูปภาษีแรงงานและเพิ่มเกณฑ์รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีให้สูงขึ้น
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา นักศึกษาและนักเคลื่อนไหวในอินโดนีเซีย ได้นำธงโจรสลัดรูปหัวกะโหลก พื้นหลังสีดำ จากการ์ตูนอนิเมะเรื่องวันพีซ มาเป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงนโยบายรัฐบาล ที่เชื่อว่ามีแนวโน้มที่จะรวมศูนย์อำนาจมากขึ้น โดยติดควบคู่กับธงชาติอินโดนีเซีย ก่อนการเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซียครบรอบ 80 ปี