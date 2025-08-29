ชาวอินโดนีเซียโกรธแค้นตำรวจ รถหุ้มเกราะปราบม็อบ พุ่งชนไรเดอร์ตายกลางถนน

โลกออนไลน์อินโดนีเซียแชร์สนั่น รถหุ้มเกราะตำรวจปราบจราจลชนไรเดอร์เสียชีวิตกลางถนน ทางตอนกลางของกรุงจาการ์ตา ทำเอาชาวเน็ตโกรธแค้นเรียกร้องให้รัฐบาลปราโบโวและตำรวจรับผิดชอบ พบสัปดาห์ที่ผ่านมาเมืองหลวงแห่งนี้เจอการชุมนุมใหญ่ไปแล้ว 2 ครั้ง ทั้งม็อบนักศึกษาและม็อบแรงงาน
วันนี้ (29 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ชาวอินโดนีเซียมีการแชร์และส่งต่อวีดีโอคลิป ขณะที่รถหุ้มเกราะบาร์ราคูดาบริม็อบ (Barracuda Brimob) สำหรับปราบจราจลของตำรวจอินโดนีเซีย พุ่งเข้าชนไรเดอร์รายหนึ่ง เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ กลางถนนเปนเจอร์นิฮัน 1 (Jalan Pebjernihan 1) หน้าคริสตจักรจีเคพีเอ เปนเจอร์นิฮัน (GKPA Penjernihan) เขตตานาห์ อาบัง (Tanah Abang) ตอนกลางของกรุงจาการ์ตา ระหว่างการชุมนุมของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เมื่อค่ำวันที่ 28 ส.ค. กลายเป็นที่สะเทือนใจ พร้อมแสดงความคิดเห็นด้วยความโกรธแค้น เรียกร้องให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย รวมถึงนายปราโบโว ซูบียันโต ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย และรัฐบาลแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สำนักข่าวเบอริตาซาตู (Berita Satu) ของอินโดนีเซียรายงานว่า ผู้เสียชีวิตคือ นายมูฮัมหมัด อูมาร์ อมารูดิน (Muhammad Umar Amarudin) ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจากแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือที่ชาวอินโดนีเซียเรียกว่าโอโจล (Ojol) (ขณะที่ไทยส่วนใหญ่เรียกว่าไรเดอร์) ถูกรถหุ้มเกราะชนเสียชีวิตกลางถนน หลังเกิดเหตุหน่วยงานต้นสังกัดได้ควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจในรถหุ้มเกราะคันดังกล่าว 7 นาย สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลจาการ์ตา ไปสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พล.ต.อ.อาเซป เอดี ซูเฮรี ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจาการ์ตา เรียกร้องให้ประชาชนรักษาความสงบเรียบร้อยในกรุงจาการ์ตา ยืนยันว่าตำรวจไม่ใช่ศัตรู เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจ ผู้ชุมนุม และทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งครั้งนี้ยังคงเป็นพลเมืองอินโดนีเซีย จึงขอเรียกร้องให้ประชาชนอย่าแตกแยกหรือถูกยั่วยุโดยง่าย หวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต นักเรียนสามารถเคารพตำรวจเหมือนพ่อแม่ของพวกเขา อีกทั้งผู้ชุมนุมที่ออกมาประท้วงคือพี่น้อง ต้องดูแลซึ่งกันและกัน
ส่วนการสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนหน้านี้ ตำรวจได้พบกับนายซุลกิฟลี บิดาของนายมูฮัมหมัด โดยบิดาเรียกร้องให้เรียกร้องความยุติธรรมให้กับการเสียชีวิตของลูกชาย ซึ่ง พล.ต.อ.อาเซปย้ำว่าพร้อมที่จะดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะทำให้กระบวนการสอบสวนมีความโปร่งใสมากที่สุด
สำนักข่าวมีเดียอินโดนีเซีย (Media Indonesia) รายงานว่า พล.ต.อ.อับดุล คาริม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมเจ้าหน้าที่ในรถหุ้มเกราะทั้ง 7 คนแล้ว ย้ำว่าคดีนี้จะได้รับการสอบสวนอย่างโปร่งใสและมีส่วนร่วมจากบุคคลภายนอก ยืนยันว่าจะมีการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวด
ด้านสำนักข่าวจาการ์ตาโกลบ (Jakarta Globe) ของอินโดนีเซีย รายงานว่า นายปราเซตโย ฮาดี รมว.ต่างประเทศอินโดนีเซีย เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโต ได้อนุมัติการจัดตั้งคณะทำงานด้านการเลิกจ้าง และสภาสวัสดิการแรงงาน แต่ไม่ได้ยืนยันว่ารัฐบาลจะตอบสนองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 8.5-10.5% ในปีหน้า ตามที่พรรคแรงงานและสมาพันธ์สหภาพแรงงานอินโดนีเซีย (KSPI) เสนอหรือไม่
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า หลังเสร็จสิ้นการเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซีย ครบรอบ 80 ปี เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลอินโดนีเซีย ภายใต้การนำของประธานาธิบดี ปราโบโว ซูบียันโต ต้องเผชิญกับการชุมนุมประท้วง โดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (25 ส.ค.) ผู้ชุมนุมที่ประกอบด้วยประชาชนและนักศึกษาหลายพันคน รวมตัวกันเพื่อต่อต้านการขึ้นเงินเดือนและสวัสดิการของรัฐสภาที่สูงขึ้น ในขณะที่ประชาชนกำลังยากลำบากจากเศรษฐกิจตกต่ำ ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและปืนฉีดน้ำแรงดันสูงสลายการชุมนุม ผู้ชุมนุม 312 คนถูกควบคุมตัว ส่วนใหญ่เป็นเยาวชน ได้รับการปล่อยตัวในภายหลัง
กระทั่งวันพฤหัสบดี (28 ส.ค.) การชุมนุมใหญ่กลับมาอีกครั้งโดยกลุ่มผู้ใช้แรงงานรวมตัวกันที่กรุงจาการ์ตา เมืองบาตัม เมืองสุราบายา เมืองเมดาน และศูนย์กลางอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งจัดโดยพรรคแรงงาน (อินโดนีเซีย) และสหภาพแรงงานหลัก รวมถึงสมาพันธ์สหภาพแรงงานอินโดนีเซีย (KSPI) นำโดยนายซาอิด อิคบัล เพื่อเรียกร้องให้ยุติการจ้างงานนอกสถานที่และการเลิกจ้างคนงานจำนวนมาก และเพื่อปฏิรูปภาษีแรงงานและเพิ่มเกณฑ์รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีให้สูงขึ้น โดยมีตำรวจนครบาลกรุงจาการ์ตา ส่งกำลังพลกว่า 4,531 นาย รวมทั้งตำรวจปราบจลาจลและหน่วยทหาร เพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารรัฐสภา
สำหรับความไม่พอใจต่อรัฐบาลอินโดนีเซีย เกิดขึ้นตั้งแต่เดือน ก.ค. 2568 ที่มีนักศึกษาและนักเคลื่อนไหวในอินโดนีเซีย ได้นำธงโจรสลัดรูปหัวกะโหลก พื้นหลังสีดำ จากการ์ตูนอนิเมะเรื่องวันพีซ มาเป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงนโยบายรัฐบาล โดยติดควบคู่กับธงชาติอินโดนีเซีย ก่อนการเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซีย ครบรอบ 80 ปี ซึ่งเป็นการสื่อความหมายว่าพวกเขารักประเทศชาติแต่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาล ที่เชื่อว่ามีแนวโน้มที่จะรวมศูนย์อำนาจมากขึ้น