กองทัพไทยเคาะแล้ว สร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา ประเดิมหลักเขตที่ 50-51 อ.อรัญประเทศ ระยะทาง 10 กม.

กองทัพไทย เคาะสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาจุดแรกบริเวณหลักเขตที่ 50 ถึง 51 ระยะทาง 10 กิโลเมตร เชื่อเริ่มดำเนินการได้เป็นรูปธรรมภายในปีนี้
พลเอก มนัส จันดี เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อสำรวจแนวชายแดนตั้งแต่หลักเขตที่สี่ 48 ต่อเนื่องถึง 51 บริเวณพื้นที่ บ้านป่าไร่ ถึง บ้านท่าข้าม ในเขต อ.อรัญประเทศ โดยการสำรวจ ดังกล่าวผู้เตรียมสร้างแนวกำแพงแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้ข้อสรุปเบื้องต้นบริเวณหลักเกณฑ์ที่ห้า 50 และ 51 ซึ่งไทยและกัมพูชาเห็นตรงกันแล้วในเรื่องเขตแดนจะสร้างเป็นรั้วถาวรเป็นจุดแรกระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
ขณะบริเวณอื่นๆซึ่งยังมีการอ้างสิทธิ และยังไม่มีข้อสรุปเรื่องเขตแดนที่ชัดเจนเบื้องต้นก็จะสร้างเป็นแนวรั้วชั่วคราวด้วยวิธีการตัดถนนเลียบตลอดแนวชายแดนและวางรั้วลวดหนามหีบเพลงสามชั้นพร้อมติดกล้องวงจรปิดในจุดที่สามารถดำเนินการได้ทั้งนี้เชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายกำลังรวมไปถึงการลาดตระเวนตรวจตรานอกจากนี้การปรับพื้นที่ให้โล่งก็จะทำให้การลักลอบผ่านแดนตามช่องทางธรรมชาติยากขึ้นซึ่งถือเป็นการสกัดกั้นทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์และปัญหา สแกมเมอร์ ได้
โดยการดำเนินการจะเริ่มต้นทันทีที่นำเรื่องเข้าขออนุมัติจากสภาความมั่นคงแห่งชาติและไม่ได้ติดขัดในเรื่องงบประมาณแต่อย่างใดเชื่อว่าภายในปีนี้น่าจะเห็นแนวรั้วกำแพงชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มต้นเกิดขึ้นได้ ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการลงในรายละเอียดพื้นที่ต่างๆเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนตามแนวชายแดนที่บางส่วนอาจได้รับผลกระทบบ้างแต่ก็เชื่อว่าประชาชนพร้อมที่จะเสียสละเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของส่วนรวม
พลตรี วันชนะ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมยุทธการทหารกล่าวเพิ่มเติมว่า การทำรั้วตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเกิดขึ้นจากข้อเรียกร้องของประชาชน ส่วนกรณี ประชาชนต้องการระดมงบประมาณเพื่อสนับสนุนการสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาว่าต้องขอบคุณประชาชนซึ่งคงจะต้องดูในแง่กฎหมายว่าจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไรต่อไป