"ภูมิธรรม"ย้ำปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา จัดการตามขั้นตอน

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเปิดด่านบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา หลังจากที่เมื่อวานนี้แม่ทัพภาคที่ 2 ระบุว่าจะไม่มีการเปิดด่านจนกว่าตนเองจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ ว่า รัฐบาลมีแนวทางอย่างชัดเจนอยู่แล้ว ต้องรอให้การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC และ การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค หรือ RCB ให้เกิดขึ้นก่อน ซึ่งต้องเป็นไปตามกระบวนการ
เช่นเดียวกับข้อเสนอจากประชาชนบางส่วนที่ต้องการให้สร้างรั้วชายแดนเป็นกำแพงถาวร ก็ขอรอการเจรจาก่อน
ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งหนังสือถึงผู้สนับสนุนกัมพูชาให้ยกเลิกการสนับสนุนนั้น นายภูมิธรรม ระบุว่า ไทยพยายามเสนอข้อเท็จจริง และได้ยื่นประท้วงไปแล้ว ว่าฝ่ายกัมพูชาได้ละเมิดสนธิสัญญาออตตาวา ซึ่งจะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุม RBC และ GBC ด้วย
ทั้งนี้ การยื่นฟ้องต่อองค์กรต่างๆ ของฝ่ายไทยนั้น รัฐบาลได้ติดตาม และบางองค์กรได้เรียกประชุมเพื่อพูดคุยกัน แม้จะมีกระบวนการทางการทูตอยู่แล้ว แต่ต้องมีการเก็บหลักฐานทั้งหมด และนำมาใช้ในเวลาที่เหมาะสม ขณะนี้ ไทยได้ทำความเข้าใจกับนานาประเทศ พร้อมเชิญทูตลงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย เชื่อว่าไทยได้ได้รับการยอมรับจาก ประชาคมโลกมากกว่า เพราะมีดำเนินการเป็นขั้นตอน และเป็นไปตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
ส่วนเรื่องพลทหารก่อเหตุยิงประชาชนได้รับบาดเจ็บ 2 คน ที่จังหวัดสุรินทร์ นายภูมิธรรม ย้ำว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่ดูแลอย่างใกล้ชิดและจริงจัง โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน รวมถึงทีมจากกรมสุขภาพจิต เข้าไปดูแลพลทหารและบุคลากรในพื้นที่ที่มีความเครียดแล้วตั้งแต่ต้น