“พ่อเลี้ยงเจ” พาย้อนฟังคลิป 15 ปีที่แล้ว ใครพูดบ้านหนองจานเขตเขมร

คลิปการเมืองถูกขุดใหม่ สะท้อนข้อเท็จจริงปมอธิปไตยชายแดนบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ชี้ความย้อนแย้งระหว่างคำยืนยันแม่ทัพภาคที่ 1 กับคำให้สัมภาษณ์เก่าของ พล.อ.ประวิตร–สุเทพ เมื่อปี 2553 “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” ชี้รัฐบาลอภิสิทธิ์เสี่ยงถูกตีตรา “สละอธิปไตย”
วันนี้ (28 ส.คง) เพจ พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง โดยมีเนื้อหาชี้ให้เห็นปัญหาความขัดแย้งด้านอธิปไตยชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณบ้านหนองจาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
ในคลิปดังกล่าว ผู้บรรยายยืนยันว่าบ้านหนองจานเป็นดินแดนไทย โดยอ้างอิงจากการที่แม่ทัพภาคที่ 1 สั่งสร้างรั้วลวดหนามในพื้นที่ แต่กลับปรากฏหลักฐานย้อนแย้งจากคลิปคำให้สัมภาษณ์ในปี 2553 ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ขณะดำรงตำแหน่ง รมว.กลาโหม ที่ระบุว่าพื้นที่บางส่วนของบ้านหนองจานเป็น “เขตปฏิบัติการทางทหารของกัมพูชา”
นอกจากนี้ ยังมีการเผยคลิปการแถลงข่าวของ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีต รมว.มหาดไทย ในรัฐบาลอภิสิทธิ์ ซึ่งผู้บรรยายตีความว่าเป็นการยอมรับสิทธิ์กัมพูชาเช่นกัน ทำให้รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในเวลานั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่ามีท่าทีสละอธิปไตย
คลิปยังโยงถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น และถูกระบุว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายจาก พล.อ.ประวิตร
นอกจากมิติการเมือง วิดีโอยังพูดถึงการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในปี 2553 ที่นำโดย นายวีระ สมความคิด ซึ่งออกมาเคลื่อนไหวประท้วงรัฐบาล พร้อมเปิดเพลงเสียดสีการเมือง เช่น “ไอ้หน้าหล่อ” ที่พุ่งเป้าใส่นายอภิสิทธิ์ และเพลง “ไอ้หน้าเหลี่ยม” ที่ใช้โจมตี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เพื่อสะท้อนการวิพากษ์ทางการเมืองที่ไม่เลือกข้าง
การเผยแพร่คลิปครั้งนี้ กลายเป็นชนวนตอกย้ำบาดแผลเดิมของปัญหาอธิปไตยไทย–กัมพูชา ซึ่งยังคงคุกรุ่นและไม่เคยถูกแก้ไขอย่างแท้จริง