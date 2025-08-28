อัยการยื่นมือช่วย! เคสนักเรียนกัมพูชาถูกจับ ส.ส. พรรคประชาชน โพสต์หนุนสิทธิเด็กผู้ลี้ภัย

หลังนักเรียนเกรด 4.00 วัย 13 ปี ชาวกัมพูชา ถูกจับฐานเป็นบุคคลต่างด้าว ส.ส. พรรคประชาชน อย่างภัสริน รามวงศ์ และอธิบดีอัยการ สคช. โกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง ออกโรงปกป้องสิทธิเด็ก ย้ำหลักมนุษยธรรมและกฎหมายสากล
ล่าสุด วันนี้ (27 ส.ค.) ภัสริน รามวงศ์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าว ชี้ เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา การคุ้มครอง และความปลอดภัย โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติหรือสถานะทางกฎหมาย เนื่องจากประเทศไทยเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐยุติการปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ ขอให้ยึดหลักมนุษยธรรมเป็นที่ตั้งและเรียกร้องให้มีมาตรการทางการศึกษาและการคุ้มครองที่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและกฎหมายไทย เพื่อปกป้องสิทธิของเด็กทุกคน โดย ส.ส.พรรคประชาชนรายนี้ ได้ระบุข้อความว่า
“เด็กทุกคน ไม่ว่าจะมีสัญชาติหรือสถานะทางกฎหมายอย่างไร มีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา การคุ้มครอง และการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย ตามที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี เด็กคนหนึ่งที่เกิด เติบโต และเรียนในสังคมไทย ไม่ควรถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกทำร้ายซ้ำจากอคติ ความเกลียดชัง หรือถูกผลักให้กลายเป็น “คนอื่น” ทั้งที่เกิดและเติบโต หลอมรวมกับวัฒนธรรมและสังคมไทยมาทั้งชีวิตของเขา
ดิฉันขอให้หน่วยงานของรัฐและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอให้ยุติการปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และไม่พรากเด็กออกจากครอบครัว โรงเรียน และชุมชนที่เป็นชีวิตจริงของเขา ขอยึดหลักมนุษยธรรมเป็นที่ตั้ง ไม่ทำให้เด็กต้องรับโทษหรือความเจ็บปวดเพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการกระทำและตัดสินใจของผู่ใหญ่ และจัดให้มีมาตรการทางการศึกษาและการคุ้มครองที่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและกฎหมายไทย เพื่อปกป้องสิทธิของเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย
ความเกลียดชังและอคติ ไม่ควรเป็นเครื่องชี้นำสังคม เพราะมันมีแต่จะสร้างเพียงความแตกแยกและความอยุติธรรม สิ่งที่เราควรยึดถือคือความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันของคนทุกคน ของเด็กทุกคน ใช้มนุษยธรรมนำทาง ไม่ใช่อคติทางเชื้อชาติหรืออัตลักษณ์ใดๆ“
นอกจากนี้ ด้าน โกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง อธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวเช่นกัน
“ขอให้ผู้ปกครอง หรือคุณครู ติดต่ออัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อดูข้อกฎหมาย และ ความจริง ให้ความช่วยเหลือน้องได้ ตามกฎหมาย ต่อไปครับ หรืออินบ็อค
เข้ามามาที่ผมได้เลย”