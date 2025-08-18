สคช.จับมือ 3 องค์กร ดัน"โคราชโมเดล"นำร่องปั้นอาชีพ สร้างอนาคตเด็กนอกระบบ

เด็กนอกระบบไม่ถูกทิ้ง สคช. – ยูนิเซฟ – กสศ. - โคราช ผนึกกำลัง ลุยแก้ปัญหาเยาวชนนอกระบบการศึกษา ยก"โคราชโมเดล" นำร่องฝึกอบรมเสริมสมรรถนะอาชีพ - สร้างโอกาสประกอบอาชีพจริง ก่อนขยายผลทั่วประเทศ มั่นใจยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ที่มั่นคง
วันนี้( 18ส.ค.)สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และจังหวัดนครราชสีมา ขับเคลื่อน “โคราชโมเดล” ต้นแบบการแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกระบบการศึกษา ด้วยการฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพและการสร้างโอกาสประกอบอาชีพจริง มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ที่มั่นคง พร้อมต่อยอดสู่การคิกออฟในงาน พืชสวนโลก 2029 ที่โคราชจะเป็นเจ้าภาพ
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการฝึกอบรมสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ทำงานกับเยาวชน (Youth Worker) ตามแนวทาง “โคราชโมเดล” โดยมี ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, คุณคยองซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟประเทศไทย, นายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและ นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล รักษาการประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์โคราช จังหวัดนครราชสีมา
นายประเสริฐ กล่าวว่า การเลือกโคราชเป็นพื้นที่นำร่องถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะขยายผลไปทั่วประเทศ โครงการนี้ไม่เพียงช่วยแก้ไขปัญหาเยาวชนนอกระบบ แต่ยังสร้างกำลังคนคุณภาพที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม
ด้านนางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า สคช. ในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศที่จัดทำมาตรฐานอาชีพ และให้การรับรองคนด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ผ่านมาได้ร่วมกับยูนิเซฟ จัดทำมาตรฐานอาชีพผู้ทำงานกับเยาวชนเพื่อเป็นเกณฑ์ในการฝึกอบรมและประเมินความสามารถให้กับบุคลากรที่ทำงานกับเยาวชน รวมทั้งเสริมสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการศึกษาและการจ้างงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มเปราะบาง เพื่อเป็นการต่อยอดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การอบรมครั้งนี้นับว่าสอดคล้องกับแนวทาง “Thailand Zero Dropout” ที่ตั้งเป้าลดปัญหาเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์ โดยเริ่มต้นด้วยการจัดอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ ผู้ทำงานกับเยาวชน (Youth Worker) ระดับ 4 สำหรับครู ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 100 คน และช่างติดตั้งระบบเสียง ระดับ 3 สำหรับเยาวชนนอกระบบและนักศึกษาเทคนิค จำนวน 50 คน ซึ่งทุกคนจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อต่อยอดสู่อาชีพและสร้างรายได้
ขณะที่คุณคยองซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ชี้ว่า ปัญหาเยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา การจ้างงาน หรือการฝึกอบรม ยังคงสูงถึง 12.8% และหลายคนขาดแรงจูงใจและโอกาสในชุมชนของตน “โคราชโมเดล” จึงเป็นความหวังที่จะสร้างเครือข่ายสนับสนุนและบุคลากรมืออาชีพเพื่อพาเยาวชนกลับสู่เส้นทางอนาคตที่มั่นคง โดยตั้งเป้าว่าในปี 2570 เด็กและเยาวชนนอกระบบกว่า 1 ล้านคน จะมีโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา การฝึกอบรม หรือการจ้างงาน เรียกว่า โครงการเด็กทุกคนต้องได้เรียน ทั้งนี้ การอบรมยังเชื่อมโยงสู่การสร้างกำลังคนคุณภาพเพื่อขับเคลื่อน Soft Power ด้านดนตรีและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ พร้อมวางรากฐานการขยายผล “โคราชโมเดล” สู่จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป