นักเรียนเกรดเฉลี่ย 4.00 วัย 13 ปี ถูกจับฐานเป็นต่างด้าว ครูวอนสังคมหยุดล่าแม่มด

ครูสุดเศร้านักเรียนเกรด 4.00 วัย 13 ปี ถูกจับฐานเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ทั้งที่โตและเรียนในไทยตั้งแต่เด็กจนพูดภาษาบ้านเกิดไม่ได้ ครูวอนสังคมหยุดรังแกเด็กบริสุทธิ์
วันนี้ (28 ส.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Sopon Jongboriboon” ซึ่งเป็นคุณครู ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโองเล่าถึงความรู้สึกเศร้าและเจ็บปวดเมื่อนักเรียนวัย 13 ปีของเขาถูกตำรวจจับกุมและเตรียมส่งกลับประเทศกัมพูชา เนื่องจากเป็นบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
นักเรียนคนนี้เป็นเด็กดี เรียนเก่ง มีความสามารถ และเติบโตในประเทศไทยมาตั้งแต่เด็ก จึงใช้ชีวิตเหมือนคนไทยทุกอย่าง อ่านและพูดภาษากัมพูชาไม่ได้ การถูกจับกุมครั้งนี้สร้างความเสียใจอย่างมากให้กับครูและเพื่อนๆ ที่โรงเรียน รวมถึงตัวนักเรียนและแม่ที่ต้องหวาดกลัวและร้องไห้ตลอดเวลาที่โรงพัก
ครูรู้สึกเห็นใจเด็กที่ไม่รู้เรื่องและต้องตกเป็นเหยื่อของการกระทำนี้ พร้อมทั้งวอนขอความเมตตาจากสังคมให้หยุดรังแกคนที่บริสุทธิ์ แม้จะเข้าใจว่าตำรวจทำตามหน้าที่ก็ตาม โดยระบุเพิ่มเติมว่าขณะนี้ผู้บริหารสถานศึกษากำลังหาทางช่วยเหลือเบื้องต้น และไม่มีการขอรับบริจาคใดๆ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ ท้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความเล่าว่า
“วันนี้ผมคงจะนอนไม่หลับถ้าไม่ได้โพสต์สารนี้ออกไป มันอึนๆทั้งวันตั้งแต่เช้า เมื่อเช้าหลังจากที่เคารพธงชาติเสร็จ ก็มีรถตำรวจมารับตัวนักเรียนผมไป ใช่ครับ นักเรียนผมถูกแจ้งความในข้อกล่าวหา เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
นักเรียนของผมแม่มีสัญชาติกัมพูชาที่มีสามีเป็นคนไทยในอำเภอบัวเชด ได้นำลูกศิษย์ผมเข้ามาตั้งแต่วัยทารก และไม่เคยกลับเข้าไปที่กัมพูชาอีกเลย นักเรียนเติบโตและใช้ชีวิตที่นี่ตั้งแต่จำความได้จนถึงปัจจุบัน อายุ 13 ปี โตที่ไทย เรียนที่ไทย พูดภาษาไทย ใช้ชีวิตทุกอย่างเหมือนคนไทยทุกคนที่เกิดและโตที่นี่ แม้แต่ภาษากัมพูชาก็อ่านไม่ได้ เขียนไม่ออก และสื่อสารไม่ได้
นักเรียนผมเป็นเด็กดี เรียนดี ถามว่าดีแค่ไหน ก็จบประถมศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 ครับ เป็นคนมีความสามารถทางด้านดนตรี กีฬา รวมถึงวิชาการ วันนี้ผมและเพื่อนครูใจสลายที่โรงพัก ไม่มีใครได้ตั้งตัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ใช่อยู่ครับว่าเค้ามาแบบผิดกฎหมาย แต่อยากขอความเห็นใจในฐานะเพื่อนมนุษย์
ตราบใดที่เค้าไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ก็อย่างรังแกเค้าเลยครับ เด็กเค้าไม่รู้เรื่องเลย นักเรียนและแม่ร้องไห้ตลอดตอนที่อยู่ในโรงพัก แม่ไม่มีความรู้ กลัวไปหมดทุกอย่างจนตัวสั่น พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่ากลับไปก็ไม่รู้จะไปที่ไหน เพราะไม่มีบ้านอยู่ที่นั่น และก็ไกลมากด้วย จังหวัดกำปงจามไกลพอๆกับไปกรุงเทพ ในฐานะครูมันจุกอกเหลือเกินที่ต้องเห็นลูกศิษย์ เปลี่ยนชุดจากชุดลูกเสือเป็นชุดไปรเวทเพื่อเตรียมนำไปฝากขังไว้ที่ด่านกาบเชิงเพื่อส่งตัวกลับประเทศ ต้องอยู่ในห้องขังจนกว่าจะมีผู้ต้องหาครบ 10 คนแล้วค่อยส่งไปที่ด่านสระแก้ว
ลองจินตนาการดูนะครับว่าเขาสองคนจะเจออะไรบ้างหลังจากนี้ ในขณะที่พวกคุณคนแจ้งความกินอิ่ม นอนหลับ ดูเด็ก 13 ขวบที่พวกคุณทำกับเขาสิ่ครับ คุณกำลังพรากเขาไปจากครอบครัวที่นี่ พรากจากเพื่อนพรากจากครู หยุดล่าแม่มดกับคนที่เค้าบริสุทธิ์เถอะครับ ทั้งในชีวิตจริงและโลกโซเชียล ปล คุณตำรวจทำหน้าที่ของเขาถูกแล้วครับเพราะมีคนมาแจ้งความ ทุกคนเห็นอกเห็นใจแต่ต้องทำตามหน้าที่
UPDATE 09.00 น. ครับเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ให้เข้าใจผิดเป็นวงกว้าง
หลักฐานใบเกิดพ่อแม่ของน้องเป็นคนกัมพูชาทั้งคู่นะครับ แม่เอาเข้ามาตั้งแต่เด็กครับ
เบื้องต้นผู้บริหารสถานศึกษากำบังประสานงานเพื่อช่วยเหลือเด็กในเบื้องต้นครับ
ทางเราไม่มีการขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเหลือเด็ก โปรดระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับ“