DPU จับมือ ATIME Media จัดกิจกรรม “ใต้โต๊ะทำงาน ปัจฉิมนิเท่ Season 3: ถามคนที่ชอบ เรื่องงานที่ใช่” เปิดเวทีแชร์ประสบการณ์จริง จุดประกายนักศึกษาค้นหาศักยภาพสู่โลกการทำงาน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมกับ ATIME Media จัดกิจกรรม “ใต้โต๊ะทำงาน ปัจฉิมนิเท่ Season 3: ถามคนที่ชอบ เรื่องงานที่ใช่!” เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่โลกการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่า หลังเรียนจบแล้ว จะเดินไปบนเส้นทางใด โดยมี ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ , ผศ.กมลศิริ วงศ์หมึก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ คณบดีวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี อาจารย์สุรชัย สวนทับทิม รองคณบดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ตลอดจนคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จากหลากหลายคณะและวิทยาลัยสนใจเข้าร่วมอย่างคึกคัก
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบทอล์กโชว์ โดยมีพิธีกรจากรายการ “ใต้โต๊ะทำงาน” ได้แก่ ดีเจเผือก-พงศธร จงวิลาส , ดีเจอาร์ต-มารุต ชื่นชมบูรณ์ และดีเจโบ-ธนากร ชินกูล ร่วมสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ ‘พี่ว่าน–ธนกฤต พานิชวิทย์’ และ ‘พี่ป๊อบ–ปองกูล สืบซึ้ง’ มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวชีวิตหลังเรียนจบ พร้อมถ่ายทอดมุมมองการเริ่มต้นทำงาน การประกอบอาชีพ การหารายได้ ไปจนถึงการสร้างธุรกิจส่วนตัว ที่จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของศิลปิน พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแบบใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Poll และ Q&A โดยให้นักศึกษาตั้งคำถามเกี่ยวกับ “งานที่ใช่” เพื่อหาคำตอบและแนวทางเตรียมตัวก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริง ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าชีวิตหลังเรียนจบจะเปลี่ยนไปอย่างไร มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง และควรเตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องก้าวเข้าสู่สังคมใหม่ของการเป็นคนวัยทำงาน
นางสาวเกล็ดทราย อินทรพล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดพันธมิตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมทั้งด้านทักษะวิชาชีพ (Hard Skills) และทักษะด้านอารมณ์และสังคม (Soft Skills) ที่จำเป็นต่อโลกการทำงานยุคใหม่ เช่น ทำงานร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งล้วนเป็นสมรรถนะที่ DPU มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
นางสาวเกล็ดทราย กล่าวต่อว่า ภายในงานยังมีบูธจาก “Jobsdb” แพลตฟอร์มหางานชั้นนำมาร่วมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างเรซูเม่ การเขียนเอสเสย์ให้ดึงดูดใจนายจ้าง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่กระบวนการสมัครงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่มีองค์ประกอบแบบครบลูป ที่บูรณาการความรู้นอกห้องเรียน การแนะแนวจากผู้เชี่ยวชาญ และแนวทางการปฏิบัติไว้ให้กับนักศึกษาได้ในงานเดียว
อย่างไรก็ตามกิจกรรมนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดหลักของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการให้นักศึกษาค้นพบศักยภาพที่อยู่ในตัวเองได้เร็วขึ้น เพื่อเปลี่ยนอนาคตให้เป็นในแบบที่ต้องการ ตามแนวคิดใหม่ “Potentialigence ปลุกศักยภาพ เปลี่ยนอนาคต” ซึ่งถือเป็นจุดยืนสำคัญของ DPU ในการเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมและโอกาสในการเรียนรู้ ลงมือทำจริงตั้งแต่ปี 1 ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษาทุกคนสามารถรู้จักตัวเองและเตรียมพร้อมสำหรับโลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
“เราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพในแบบของตัวเอง และหน้าที่ของ DPU คือการช่วยให้นักศึกษาค้นพบศักยภาพนั้นให้เร็วที่สุด ไม่ว่าจะผ่านการเรียน การทำกิจกรรม หรือโอกาสในการพบปะกับพันธมิตรตัวจริง คนทำงานจริง เพื่อให้เขารู้ว่าตนเองชอบอะไร ถนัดอะไร และเหมาะจะเดินทางสู่เส้นทางใดในอนาคต ทั้งนี้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ยังคงเดินหน้าสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับเป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัยที่เชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคน” นางสาวเกล็ดทราย กล่าว
ด้าน นายวชิราวุธ ยอดเกื้อ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้สนุกและเป็นกันเองมาก ได้รับทั้งแรงบันดาลใจและมุมมองใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้ตนเองมองเส้นทางอาชีพได้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะการได้ฟังประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่ศิลปินที่ไม่เพียงถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จ แต่ยังเล่าถึงอุปสรรคและวิธีการแก้ปัญหาจนสามารถก้าวข้ามมาได้ ซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่สามารถนำไปปรับใช้กับการเตรียมตัวสู่โลกการทำงานจริง
“สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ทำให้ตระหนักว่าการเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นช่วงเวลาที่ควรเริ่มพัฒนาทั้งทักษะและความพร้อมทางด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การได้รับแนวคิดและแรงบันดาลใจจากผู้ที่ผ่านประสบการณ์จริงมาแล้ว จึงถือเป็นโอกาสที่ช่วยเสริมความมั่นใจ และทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายชีวิตและเส้นทางอาชีพได้อย่างมั่นคงมากขึ้น” นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ DPU กล่าว