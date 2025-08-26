จากผู้ทุ่มเทสู่ผู้ต้องหา! ตำราเรียนยกย่อง “อดีตพระอลงกต” ผู้สร้างบ้านให้คนยากไร้ แต่ถูกจับคดีโกงเงินบริจาค

เพจ “Drama-addict" เผยภาพตำราเรียนเล่มหนึ่ง ได้ยกย่อง “อดีตพระอลงกต” ที่ล่าสุดการจับกุมตัว คดีทุจริตยักยอกเงินบริจาคของวัด
จากกรณี การจับกุมตัว พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) หรือ “อดีตพระอลงกต
” อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ในฐานะผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ จ 81/2568 ลง 22 ส.ค. 68 ด้วยมีหลักอันสมควรเชื่อว่า ทุจริตยักยอกเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุ เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย
ล่าสุด วันนี้ (26 ส.ค.) เพจ “Drama-addict" ได้เผยภาพหนังสือเรียนถึงหัวข้อว่า ตัวอย่างการกระทำความดีของบุคคลในประเทศ พร้อมเป็นภาพของหรือ “อดีตพระอลงกต“ พร้อมระบุข้อความว่า “พระราชวิสุทธิประชานาถ เป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาท
น้ำพุ จังหวัดลพบุรี ท่านได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถในการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ และให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์กับชาวบ้าน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และการปฏิบัติตน ต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ พระราชวิสุทธิประชานาถ ยังตั้งศูนย์สงเคราะห์ประชาชน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดย ศูนย์นี้จะแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้านและสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ ให้กับผู้ยากไว้ รวมทั้งมีโครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไว้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอีกด้วย”
ด้านทางเพจระบุแคปชันสั้น ๆ ว่า “ผู้ปกครองส่งตำราเรียนของลูกๆมาให้ดู น่าสงสารผู้ผลิตตำรา คงต้องอัพเดทเนื้อหา ล้างส่วนนี้ออกจากตำราเลย“