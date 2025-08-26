สกลธี ตั้งคำถามแรง! รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย 'ยั่งยืนจริงหรือ?' ชี้เป็นภาระงบประมาณ 7-8 พันล้าน/ปี หวั่นเป็นแค่การหาเสียง

สกลธี ภัททิยกุล อดีตรองผู้ว่าฯ กทม. โพสต์ตั้งคำถามถึงนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย หลังกระทรวงคมนาคมแจ้งเลื่อนการใช้ โดยแสดงความกังวลว่านโยบายนี้อาจเป็นเพียงการสร้างตัวเลขเพื่อหาเสียง เนื่องจากต้องใช้เงินอุดหนุนมหาศาลถึงปีละ 7-8 พันล้านบาท ซึ่งจะกลายเป็นภาระงบประมาณในระยะยาว และไม่เห็นด้วยกับการลดราคาจนเกินไป ชี้เงินจำนวนนี้สามารถนำไปพัฒนาสร้างรถไฟฟ้าสายใหม่ได้
จากกรณี "สุริยะ" แจงการแก้ร่าง พ.ร.บ.อีก 2 ฉบับในสภาฯ เสร็จไม่ทันกับกำหนด กฤษฎีกาแจ้งใช้งบกลางไม่ได้เหตุไม่เร่งด่วน ต้องเลื่อนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย พร้อมขอโทษประชาชน ซึ่งภายหลังจากนี้กระทรวงฯ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะทำอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายอย่างแน่นอน
ล่าสุด วันนี้ (26 ส.ค.) นายสกลธี ภัททิยกุล อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก "Sakoltee Phattiyakul" พร้อมตั้งคำถามเรื่องความยั่งยืน เนื่องจากต้องใช้เงินอุดหนุนปีละประมาณ 7-8 พันล้านบาท ซึ่งในระยะยาวจะเป็นภาระกับงบประมาณของประเทศ และไม่เห็นด้วยกับการลดราคาที่มากเกินไปจนต้องอุดหนุนจำนวนมหาศาล เพราะเงินส่วนนี้สามารถนำไปลงทุนสร้างรถไฟฟ้าสายใหม่ได้ หวั่นนโยบายนี้อาจเป็นเพียงการสร้างตัวเลขเพื่อหาเสียง โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ทั้งนี้ นายสกลธี ได้ระบุข้อความว่า
"รถไฟฟ้า 20 บาทจะตลอดสายกี่โมง??? และยั่งยืนไหม???
เอาจริงๆ ผมใจหายนะ ถ้านโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายของพรรคเพื่อไทย จะไม่ทันใช้ในวันที่ 1 ต.ค. นี้ เพราะผมคิดว่าประชาชนที่เดินทางในกรุงเทพมหานครก็เฝ้ารอนโยบายนี้เพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่ายประจำวัน แม้ส่วนตัวจะไม่เห็นด้วยก็ตาม
ที่ผมบอกว่าไม่เห็นด้วย ไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยกับการลดราคาให้ถูกลงเพื่อที่พี่น้องประชาชนจะเข้าถึงได้ง่าย ขึ้นนะครับ แต่ไม่เห็นด้วยกับการลดราคาลงให้ถูกลงมากจนเกินไป จนต้องนำเงินไปอุดหนุนต่อปีจำนวนมาก
และเมื่อดูจากข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ ก็ชี้ให้เห็นว่าราคา 20 บาทนี้น่าจะตรึงได้แค่ 1-2 ปีเท่านั้น โดยใช้เงินเงินอุดหนุนปีละประมาณ 7-8 พันล้านบาทต่อปี (และอาจจะมากกว่านั้น) และถ้าทำต่อก็ต้องถมเงินมาอุดหนุนต่อเนื่องอีกทุกปี ซึ่งเงินจำนวนที่เอาไปอุดหนุนนี้สามารถนำไปลงทุนรถไฟฟ้าสายใหม่ได้ทั้งในกรุงเทพฯ หรือในต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่ เหมือนกับสัก แต่ทำให้ได้ตัวเลข 20 บาทเพื่อนำไปหาเสียงต่อเท่านั้น แต่ไม่ดูถึงความยั่งยืนของค่าโดยสารในระยะยาว ซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยและชอบใช้หาเสียงเพื่อดึงดูดให้น่าสนใจ และประชาชนจำนวนมากก็มักจะเชื่อนโยบายหวานซ่อนยาพิษแบบนี้ โดยไม่มอง ถึงระยะยาว
สิ่งที่ระบบขนส่งสาธารณะของบ้านเราควรจะเร่งทำก็คือ การทำให้ค่าโดยสารถูกลงโดยสะท้อนความเป็นจริงของต้นทุนและมีความยั่งยืน และใช้บัตรใบเดียว (integrated public transportation card) ในการใช้บริการขนส่งสาธารณะให้ได้เหมือนต่างประเทศ จะทำให้เกิดความสะดวกสบายทั้งกับคนไทยและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวบ้านเรา
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการ์ดหรือ QR code ในมือถือก็ตาม เช่น บัตร Oc tapus card ของฮ่องกง หรือ Oyster card ของอังกฤษ ฯลฯ โดยในหลายประเทศ ได้พ่วงบริการอื่นเช่นสามารถใช้บริการในร้านสะดวกซื้อและร้านต่างๆ ได้ด้วย ซึ่งนอกจากจะสะดวกแล้วยังเป็นคลังข้อมูลมหาศาลให้ประเทศนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้
ดังนั้นราคาที่ถูกลงและเหมาะสมโดยไม่นำเงินงบประมาณไปอุดหนุนให้เป็นภาระมากเกินไปน่าจะเป็นคำตอบ และต้องเร่งรวมเป็นการใช้บัตรใบเดียวโดยที่ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนให้ได้ครับ อันนี้เป็นความท้าทายของฝ่ายบริหารเพราะต้องทำทางออกกฏหมายรองรับและเจรจากับเอกชนซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานที่มีมากกว่ารายเดียว
ดูจากการบริหารงานแบบนี้ น่าเป็นห่วงพรรคเพื่อไทยมากๆ จากที่เคยขึ้นชื่อเรื่องการบริหารเศรษฐกิจด้วยความฉับไว บัดนี้แทบจะไม่เหลืออะไรให้เป็นผลงานไปขายในการเลือกตั้งครั้งหน้า
ดูจากเศรษฐกิจในประเทศที่แนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง ข้าวของแพงแผ่นดิน รายย่อย SME s ล้มหายตายจาก ตลาดหุ้นไร้ปัจจัยหนุน การลงทุนต่างประเทศขาดหาย อุตสาหกรรมใหม่ไม่เกิด แนวโน้มการว่างงานสูงขึ้น การแจกเงิน 10,000 เป็นไปตามเป้าเหมือนพายุหมุนลงชักโครกละลายเงินงบประมาณไปหลายแสนล้านโดยไม่เกิดประโยชน์ และขี้โม้ไว้ว่าจะทำเป็น digital สุดท้ายก็แค่แจกปกติ
ไม่นับเหตุการณ์ล่าสุดที่วุฒิภาวะและความน่าเชื่อถือของทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้หมดไปกับเหตุการณ์ ไทย-กัมพูชา แล้ว ถ้าเรื่องรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายยังไม่สำเร็จอีก ผมยังไม่เห็นผลงานอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันจากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจากที่ผ่านมาเกือบสามปีเลยครับ ขึ้นต้นเป็นรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายแต่ไม่รู้ทำไมมันถึงมาจบที่หายนะในอนาคตของพรรคเพื่อไทยได้อย่างไร
ขอดูซักนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประเทศแบบยั่งยืนจะได้ไหมครับ???
#รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย "