สาวไส้อลงกต! เลขประชาชนคนตายโอนได้ แบงก์ดังปล่อยผีใช้ชื่อ "กองทุน" ผูกพร้อมเพย์

พบเลขประจำตัวประชาชนผู้เสียชีวิต ที่หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เอาไปใช้กับบัญชี "กองทุนอาทรประชานาถ" ผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารชื่อดัง สาขาลพบุรี กังขาลงทะเบียนพร้อมเพย์ใช้ชื่อบัญชีอะไรก็ได้ ไม่ใช่ชื่อ นามสกุล ตามบัตรประชาชน อย่างนี้ก็ได้หรือ?
วันนี้ (23 ส.ค.) จากกรณีที่หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี มีเลขประจำตัวประชาชนตรงกับนายอลงกต พลมุข ซึ่งเป็นบุคคลที่เสียชีวิตแล้วนั้น สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง พบว่า พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต พูลมุข) หรือ หลวงพ่ออลงกต เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xx036-50-7 (นามสกุล พูลมุข มีสระ อู) เกิดปี 2503 แต่นายอลงกต พลมุข (ผู้เสียชีวิตแล้ว) มีเลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xx796-46-3 (นามสกุล พลมุข ไม่มีสระ อู) เกิดปี 2505 ทั้งนี้ รายการบุคคลทั้งสองมิใช่บุคคลคนเดียวกัน และเลขประจำตัวประชาชน ไม่ซ้ำกัน แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีชาวเน็ตนำเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก ของ นายอลงกต พลมุข (ผู้เสียชีวิตแล้ว) ทำรายการโอนเงินพร้อมเพย์ พบว่าสามารถโอนเงินได้ แต่ชื่อบัญชีปลายทาง "กองทุนอาทรประชานาถ" ไม่ใช่ชื่อนามสกุลตามบัตรประชาชนเหมือนการโอนเงินพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตามปกติ
ผู้สื่อข่าว MGR Online ได้รับข้อมูลเลขที่บัญชี 13 หลัก ของ นายอลงกต พลมุข (ผู้เสียชีวิตแล้ว) ซึ่งเลขประจำตัวดังกล่าว ออกโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พบว่าเมื่อนำเลขดังกล่าว ทำรายการโอนเงินพร้อมเพย์ พบว่าขึ้นเป็นชื่อบัญชี "กองทุนอาทรประชานาถ" จึงทำการทดลองโอนเงินจำนวน 0.10 บาท เมื่อเวลา 23.07 น. ที่ผ่านมา
เมื่อทำรายการโอนเงินสำเร็จ ได้นำ QR Code ไปตรวจสอบ พบว่าเป็นการโอนเงินพร้อมเพย์เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ลงท้ายด้วย 697-1 ชื่อบัญชี กองทุนอาทรประชานาถ
จากการตรวจสอบของผู้สื่อข่าว MGR Online พบว่าวัดพระบาทน้ำพุประชาสัมพันธ์เลขที่บัญชีสำหรับการบริจาคไว้ดังนี้
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 289-0-xxxxx-1 ชื่อบัญชี "กองทุนอาทรประชานาถ"
- ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 304-2-xxxxx-9 ชื่อบัญชี "กองทุนอาทรประชานาถ"
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 579-2-33730-7 ชื่อบัญชี "กองทุน อาทรประชานาถ"
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุระสงคราม เลขที่บัญชี 174-2-xxxxx-0 ชื่อบัญชี ". วัดพระบาทน้ำพุ(กองทุนอาทรประชานาท) ."
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 111-1-xxxxx-7 ชื่อบัญชี "กองทุน อาทรประชานาถ"
- ธนาคารกรุงไทย สาขาวงเวียนสระแก้ว เลขที่บัญชี 129-0-xxxxx-9 ชื่อบัญชี "กองทุนอาทรประชานาถ (วัดพระบาทน้ำพุ)"
(หมายเหตุ : "..." เป็นชื่อบัญชีที่ปรากฎในระบบเมื่อทำรายการโอนเงิน)
นอกจากนี้ ยังมีบัญชี บ้านเด็กธรรมรักษ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 111-1-xxxxx-1 ชื่อบัญชี บ้านเด็กธรรมรักษ์
โดยพบว่า เลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ ลงท้ายด้วย 697-1 ตรงกับบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 289-0-xxxxx-1 ชื่อบัญชี กองทุนอาทรประชานาถ
คำถามก็คือ โดยปกติแล้วการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขที่บัตรประชาชน ชื่อบัญชีปลายทางจะต้องเป็นชื่อ และนามสกุลเจ้าของบัญชี ทำไมธนาคารกรุงเทพ สาขาลพบุรี ถึงสามารถนำเลขที่บัตรประชาชนมาผูกกับชื่อบัญชีที่ไม่ใช่ชื่อและนามสกุลได้
เมื่อผู้สื่อข่าว MGR Online ตรวจสอบเพิ่มเติมว่า วัดพระบาทน้ำพุ มีเลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากรหรือไม่ พบว่ามีเลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค 0994002092188 ประเภทหน่วยรับบริจาค ศาสนสถาน
และเมื่อตรวจสอบไปยังเพจ "วัดพระบาทน้ำพุ" พบว่าได้ทำระบบ e-Donation ไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ โดยได้ออก QR Code เลขที่ Biller ID : 099400209218893 เมื่อสแกนพบว่าเป็นวัดพระบาทน้ำพุจริง โดยเลขที่อ้างอิงระบุว่า REF01
คำถามก็คือ ธนาคารกรุงเทพ สาขาลพบุรี อนุญาตให้หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ นำเลขประจำตัวประชาชนปลอม 13 หลักไปลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้อย่างไร?
แล้วเหตุใด พร้อมเพย์ที่เป็นเลขประจำตัวประชาชน ถึงใช้ชื่อบัญชีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ชื่อ และนามสกุลผู้ถือบัตรประชาชน ทั้งที่โดยหลักการระบบพร้อมเพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับเงินโอนจากภาครัฐ เช่น เงินคืนภาษีหลังยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากเกิดกรณีแบบนี้ สมาคมธนาคารไทยจะมีมาตรการอย่างไร
ยังเป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยที่ธนาคารกรุงเทพ และสมาคมธนาคารไทยต้องชี้แจง