ผู้ว่าฯ สระแก้วขอโทษทำเข้าใจผิดปมที่ดินบ้านหนองจาน ยันพร้อมให้ออกโฉนด ลงรับเรื่องด้วยตัวเอง จันทร์ 25 ส.ค.นี้

ผู้ว่าฯ สระแก้วขอโทษประชาชนที่ทำให้เข้าใจผิดว่าที่ดินบ้านหนองจานไม่มีเอกสารสิทธิ์ ยันประชาชนคนไทยผู้มีหลักฐานครอบครองสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อออกโฉนดได้ โดยทางจังหวัดพร้อมเจ้าพนักงานที่ดินจะลงพื้นที่รับเรื่องด้วยตัวเองวันจันทร์ 25 ส.ค.นี้
จากกรณีที่นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมแถลงข่าวกับแม่ทัพภาคที่ 1 ถึงผลการหารือของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย–กัมพูชา (RBC) เมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยตอนหนึ่งนายปริญญาได้กล่าวยืนยันว่า พื้นที่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ที่ถูกชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามายึดครองนั้นเป็นพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนกัมพูชานั้น
ล่าสุด วันนี้ (23 ส.ค.) เฟซบุ๊กเพจ “สวท.สระแก้ว” ได้เผยแพร่สารชี้แจงจากนายปริญญา โพธิสัตย์ ความว่า “ผมกราบขอโทษพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกรณีพื้นที่บริเวณบ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง
“ทั้งนี้ ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในราชอาณาจักรไทย ประชาชนผู้มีหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ใบจอง (น.ส.2) และหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) บริเวณบ้านหนองจาน และบริเวณหลักเขตแดนที่ 45 - 49 สามารถยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว สาขาอรัญประเทศได้
“จังหวัดสระแก้ว พยายามที่จะดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้ประชาชนผู้มีสิทธิทุกราย ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด
“วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2568 จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหนักงานที่ดินฯ สาขาอรัญประเทศ ลงพื้นที่รับเรื่องด้วยตัวเอง”