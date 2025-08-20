คณะ IOT ดูพื้นที่จริง ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดช่องจุ๊บตะโมก พบใหม่อีก 1 ลูก คาดแอบวางตอนกลางคืน

คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว IOT ลงพื้นที่ช่องจุ๊บตะโมก ใกล้ปราสาทตาเมือนธม ดูจุดเกิดเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิด PMN-2 ขาขาด 1 นาย เมื่อ 12 ส.ค. ล่าสุดเมื่อเช้าพบเพิ่มอีกอีก 1 ลูก ไม่ไกลจากจุดเดิม คาดแอบวางช่วงกลางคืน
วันนี้(20 ส.ค.) คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ที่จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงหยุดยิงไทย-กัมพูชา ประกอบด้วยตัวแทนจาก 8 ชาติอาเซียน และสื่อมวลชน นำโดย พล.ต.ซัมซุล ริซัล บิน มูซา ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทย หัวหน้าคณะ เดินทางไปที่ช่องจุ๊บตะโมก ด้านตะวันตกของปราสาทตาเมือนธม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นจุดที่ ส.อ.ธีรพล เพียขันที สังกัดกองร้อยทหารพรานที่ 2610 เหยียบทุ่นระเบิด เมื่อวันที่ 12 ส.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอธิบายว่า โดยปกติแล้วจุดนี้วางแนวรั้วลวดหนามทั้งหมด 3 แนวมาตั้งแต่ปี 2554 แล้ว เป็นพื้นที่ของประเทศไทย ส่วนนอกแนวรั้วลวดหนามกัมพูชาสามารถลัดเลาะขึ้นมาได้ ซึ่งคณะฯ ก็อาจจะได้ยินเสียงของทหารกัมพูชาพูดคุยกันได้
เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2568 ทหารไทยยังมีการลาดตระเวนตามปกติ แต่วันที่ 11 ส.ค. ไม่สามารถลาดตระเวนได้เพราะมีฝนตกหนัก กระทั่งวันที่ 12 ส.ค.ก็เกิดเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสขาขาด 1 นาย จึงได้จัดชุดตรวจค้นวัตถุระเบิดแล้วก็พบระเบิดอีก 3 ลูกอยู่บริเวณใกล้เคียง
คณะ IOT ได้เข้าไปดูบริเวณที่ ส.อ.ธีรพล เหยียบทุ่นระเบิด PMN-2 ซึ่งเป็นพื้นที่ของไทย ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติของประเทศไทย(TMAC) ได้อธิบาย และชี้ให้คณะ IOT ดูจุดที่พบทุ่นระเบิด PMN-2 อีก 3 จุด ซึ่งเก็บกู้หมดแล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อเช้าได้มีการเคลียร์พื้นที่อีกครั้งเพื่อต้อนรับคณะ IOT จึงพบระเบิดเพิ่มอีก 1 ลูก อยู่ห่างจากจุดที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดไม่กี่ร้อยเมตร คาดว่าฝ่ายกัมพูชาน่าจะลักลอบขึ้นมาวางกับระเบิดช่วงกลางคืน เพราะกำลังพลที่อยู่ในฐานได้ยินเสียงขวดที่ผูกไว้กับลวดหนามดังเหมือนมีคนเขย่ารั้วลวดหนาม
ในจุดนี้ พล.ต.ซัมซุล หัวหน้าคณะ IOT ได้สอบถามนายทหารที่เดินตาม ส.อ.ธีรพล ในวันเกิดเหตุเหยียบทุ่นระเบิด นายทหารคนดังกล่าวบอกว่าเดินห่างจาก ส.อ.ธีรพล ประมาณ 1-2 เมตร หลังเกิดเหตุทำให้ตนยังคงหูอื้ออยู่
ทั้งนี้ หลังจากฟังบรรยายสรุป พล.ต.ซัมซุล ได้เข้าไปสวมกอดนายทหารที่เดินตาม ส.อ.ธีรพล เพื่อให้กำลังใจอีกด้วย.