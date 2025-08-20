TinderⓇ x Aurora Diamond เมื่อสองยักษ์ใหญ่แท็กทีม ขอเป็น "เฒ่าแก่" แจกเพชรกะรัตครึ่งล้าน เพื่อสนับสนุนความรักที่เริ่มต้นผ่านโลกออนไลน์

TinderⓇ แอพพลิเคชันหาคู่ระดับโลก จับมือออโรร่าไดมอนด์ (Aurora Diamond) แบรนด์เครื่องประดับเพชรคุณภาพที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย ภายใต้บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำร้านค้าปลีกทองคำไทย ร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ด้วยแคมเปญ “แจกจัดหนัก เพชรกะรัตครึ่งล้าน” เพื่อเฉลิมฉลองความรักที่เริ่มต้นจากโลกออนไลน์ และเติบโตสู่ความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืน แคมเปญนี้สะท้อนอินไซต์ของคนยุคใหม่ ที่มองความรักอย่างเปิดกว้าง หลากหลาย และจริงจัง พร้อมเปลี่ยนภาพจำของการพบรักแบบเดิม ๆ สู่การเริ่มต้นที่ “Match” ในแอพพลิเคชัน ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของรักแท้ในยุคปัจจุบัน จากผลสำรวจ Tinder พบว่า 92% ของ Gen Z ไทย เคยมีความสัมพันธ์ที่มีความหมายบนแอพหาคู่*
Tinder และ Aurora Diamond เชื่อในพลังของความรักและความสัมพันธ์ที่แข็งแรงที่สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านเทคโนโลยี จึงร่วมกันสนับสนุนความรักที่เกิดขึ้นอย่างจริงใจ ด้วยการมอบแหวนเพชรแท้จาก Aurora Diamond มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท ให้กับคู่รักที่เคยพบกันครั้งแรกผ่าน Tinder
คุณกัญญาณัฐ ปิติเจริญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดในประเทศไทยของ Tinder เปิดเผยว่า Tinder เชื่อว่าความรักที่แท้จริงสามารถเริ่มต้นได้จากการ ‘Match’ เพียงครั้งเดียว จากข้อมูลของ Tinder เปิดเผยว่า Gen Z ไทยให้ความสำคัญกับการหาคนรักจริงหวังแต่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในช่วง 3 ปีข้างหน้า และการแต่งงานคือเป้าหมายหลักในอีก 7 ปีต่อจากนี้
“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ Aurora Diamond ในการสนับสนุนความรักที่เติบโตอย่างสวยงามจากโลกออนไลน์ และพัฒนาสู่ความสัมพันธ์ที่มีความหมาย”
คุณลภัสรดา ฤติวรางค์กูร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์เพชร บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Aurora Diamond ให้ความสำคัญกับคุณค่าของความรักที่แท้จริง และพร้อมสนับสนุนความสัมพันธ์ที่มีความหมาย ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากที่ใดหรือในรูปแบบใดก็ตาม แคมเปญนี้จึงเป็นการเฉลิมฉลองให้กับทุกคู่รักที่กล้าเปิดใจ กล้ารัก และพร้อมเติบโตไปด้วยกัน และในฐานะแบรนด์ที่เชื่อในคุณค่าของความรัก Aurora Diamond ขอมอบแหวนเพชร สัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและคำสัญญา ให้เป็นของขวัญแทนใจแด่คู่รักผู้โชคดีในแคมเปญนี้
รายละเอียดการเข้าร่วมแคมเปญ
- คู่รักที่พบรักกันใน Tinder สามารถส่งเรื่องราวความรักของคุณผ่านแอพ สำหรับคู่ที่มีเรื่องราวที่น่าประทับใจที่สุดจะได้รับแหวนเพชรแท้ 2 วง จาก Aurora Diamond รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท
- เพียงดาวน์โหลดแอพ Tinder ปัดหาภาพโฆษณาแคมเปญนี้ พร้อมกรอก Google Form ลุ้นเป็นหนึ่งในคู่รักผู้โชคดีที่ Tinder และ Aurora Diamond มอบแหวนแทนใจให้เป็นของขวัญแห่งรัก
- เรื่องราวของผู้ชนะจะได้รับการเผยแพร่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนโสดและคู่รักทั่วประเทศ
- เปิดรับเรื่องราวระหว่างวันที่ 18–30 สิงหาคม 2568
ทินเดอร์เป็นเหตุ จาก Match เดียวสู่ตลอดไป เพชรกะรัตครึ่งล้าน... คู่รักคู่นั้น...อาจเป็นคุณ! #ทินเดอร์เป็นเหตุ #TinderThailand #TinderxAuroraDiamond