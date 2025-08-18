ประธานกรรมการนักศึกษาหลักสูตร SUPER LBA รุ่นที่ 2 “สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม” มอบทุนการศึกษา 1 ล้านบาทให้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หนุนเยาวชนสู่อนาคต สานเจตนารมณ์ ‘ให้โอกาสด้านการศึกษา’

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดพิธีรับมอบเงินบริจาคจาก นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จี.พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประธานกรรมการนักศึกษาหลักสูตร SUPER LBA รุ่นที่ 2 จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ รองอธิการบดีอาวุโส สายงานการเงินและบริหาร เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในการรับมอบ ณ ห้องประชุมสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จี.พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะประธานกรรมการนักศึกษาหลักสูตร SUPER LBA รุ่นที่ 2 มอบทุนการศึกษาจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา DPU โดยในทุนการศึกษานี้จะจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ จำนวน ห้าแสนบาท และอีกห้าแสนบาทจะจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะอื่นๆ ของ DPU
โดยทุนการศึกษาดังกล่าวอยู่ภายใต้ชื่อ “ทุนการศึกษา คุณสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม” ซึ่งจะมีคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการทุนของคณะฯ ร่วมกันพิจารณามอบแก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ด้วยหลักเกณฑ์ที่โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อาจารย์ ดร.สุทธิพลกล่าวแนะนำประวัตินายสุชัยสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นับเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จทั้งในแวดวงธุรกิจและการทำงานเพื่อสังคม ในด้านธุรกิจ นายสุชัยได้เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท จี.พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินกิจการจนประสบความสำเร็จ
นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลสำคัญในวงการกีฬา โดยเป็นเลขาธิการสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย ที่นำนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นไปแข่งขันที่ประเทศกรีซในการแข่งขันโอลิมปิก ได้เหรียญทองในปี พ.ศ. 2547, และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังทุ่มเทให้กับงานสาธารณประโยชน์มาโดยตลอด ทั้งการสร้างอุโบสถ สนับสนุนโรงเรียน โรงพยาบาล และมอบความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ได้บริจาคและสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมต่างๆ รวมมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท
“ขอชื่นชมคุณสุชัยที่เห็นความสำคัญของการศึกษาด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้โอกาสเยาวชนไทยในด้านการศึกษาซึ่งมีนักศึกษาเป็นจำนวนมากที่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน แต่มีปัญหาทางด้านการเงินทำให้เป็นอุปสรรคในการศึกษา จึงถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการตอบแทนสังคม” อาจารย์ ดร.สุทธิพลกล่าว
ด้านนายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จี.พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะประธานคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตร Super LBA รุ่นที่ 2 กล่าวถึงความประทับใจและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เพราะได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตร Super LBA รุ่นที่ 2 ของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ พร้อมยืนยันความตั้งใจที่จะสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ อย่างต่อเนื่อง
“ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ DPU หากมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมใดที่ผมสามารถช่วยได้ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านทุนหรือทรัพยากร ผมยินดีอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วม เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าและสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม” นายสุชัยกล่าวทิ้งท้าย
ขณะที่ ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ รองอธิการบดีอาวุโส สายงานการเงินและบริหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา ซึ่งถือเป็นการ “ร่วมให้โอกาสด้านการศึกษา” เปิดทางให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ แม้ต้นทุนชีวิตต่างกัน แต่ทุกคนมีโอกาสเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นอกจากการพึ่งพากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แล้ว ยังได้จัดตั้ง “กองทุน DPU Bright” เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างต่อเนื่อง กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำลังใจและส่งเสริมให้นักศึกษามุ่งมั่นศึกษา โดยมอบทุนในภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2567 รวมทั้งสิ้น 312 ทุน โดยในปีการศึกษา 2567 ที่ผ่านมาได้มอบทุนแก่นักศึกษาจำนวน 62 คน ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา
ดร.ปรีเปรมย้ำว่า เงินบริจาคจำนวนนี้จะถูกบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผู้บริจาค และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง