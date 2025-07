"มทร.อีสาน" จัดประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย (ME-NETT ) ครั้งที่ 39

วันนี้ ( 18 ก.ค.) ที่โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิดงานการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย (ME-NETT ) ครั้งที่ 39 นวัตกรรมด้านวิศวกรรมเครื่องกลในยุคสมัยของ AI Era (Mechanical Engineering in the AI Era) โดยมีผศ.ประพันธ์ ยาวระ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย ศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน คณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมในพิธีเปิดการประชุมการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย (ME-NETT ) ครั้งที่ 39 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2568 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ทั่วประเทศทุกเครือข่ายสถาบันการศึกษา การประชุมยังมุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการและเทคโนโลยี การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในวงการวิศวกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มีการจัดประชุมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2530แต่ละปีจะมีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศรับหน้าที่สลับหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพการประชุมได้พัฒนาขึ้นทั้งในด้านคุณภาพ ความหลากหลายของเนื้อหา การบูรณาการแนวคิดนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ๆ เช่นการพัฒนาที่ยั่งยืน การปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตในยุคใหม่ๆ การประชุมครั้งนี้มีผู้ส่งบทความเข้าร่วมจำนวน 180 ผลงาน ผู้เข้าร่วมจำนวน 300 คน ผู้ให้การสนับสนุนการจัดจำนวน 25 บริษัทชั้นนำการประชุมได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Intelligent systems in Mechanical Engineering : A point of view” (มุมมองระบบอัจฉริยะในวิศวกรรมเครื่องกล) ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “AI กับจริยธรรมการวิจัย : สมดุลระหว่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความถูกต้องทางวิชาการ”พร้อมเปิดเวทีเสวนา ในหัวข้อ “อนาคตของ AI กับงานวิจัยและนวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องกล” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.จารุวัตร เจริญสุข นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งประเทศไทย, ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ผู้อำนวยการ Hub of Talents อนุกรรมการ กพอ. เฉพาะด้าน อว. รศ., ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,คุณฉวีวรรณ จิรวุฒินันท์ ผู้บริหาร TKK และKSI SOLUTION ดำเนินรายการเสวนาโดย อาจารย์ ดร.ครรชิต รองไชย บรรยากาศการประชุมเต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพและสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์นักวิจัย นิสิตนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ประกอบการสายอาชีพวิศวกรเครื่องกลและผู้ประกอบการธุรกิจสายวิศวกรรมเครื่องกล