เอากะเขมรสิ! อ้างไทยนำทุ่นระเบิดใหม่มาโชว์ทูต แสดงว่ามีไว้ในครอบครอง ผิดอนุสัญญาออตตาวา

หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาแถลงข่าว บิดประเด็น อ้างหากทุ่นระเบิดที่ไทยเอามาแสดงต่อหน้าคณะทูตเป็นทุ่นระเบิดใหม่ ถือว่าไทยละเมิดอนุสัญญาออตตาวาอย่างร้ายแรงกรณีครอบครองทุ่นระเบิดสังหารบุคคล พร้อมเรียกร้องฝ่ายไทยหยุดบุกรุกดินแดนกัมพูชาซึ่งยังที่มีทุ่นระเบิดตกค้างจากสงครามในอดีต ทุ่นระเบิดไม่มีตา คนชาติไหนไปเหยียบมันก็ระเบิดทั้งนั้น
วันนี้(18 ส.ค.) ดร.ลี ทุจ รัฐมนตรีอาวุโสและรองประธานคนที่ 1 ของหน่วยงานปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชา กล่าวว่า ทุ่นระเบิดที่ไทยจัดแสดงต่อคณะผู้แทนจาก 33 ประเทศสมาชิกอาเซียนและภาคีอนุสัญญาออตตาวานั้น เห็นได้ชัดเจนว่าส่วนใหญ่ยังคงมีสลักทุ่นระเบิดอยู่ แสดงว่าทุ่นระเบิดเหล่านั้นเป็นทุ่นระเบิดใหม่ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญยืนยันแล้ว ถือว่าไทยละเมิดอนุสัญญาออตตาวาอย่างร้ายแรงด้วยการครอบครองทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหลังจากเข้าเป็นรัฐภาคี
ดร.ลี ทุจ อ้างว่าข้อกล่าวหาของไทยที่ว่ากัมพูชาวางทุ่นระเบิดใหม่ไม่มีมูลความจริง ประเทศไทยมักใช้ข้ออ้างเรื่องทุ่นระเบิดเพื่อจุดประสงค์บางอย่างของตนเอง หากทุ่นระเบิดที่ประเทศไทยเอามาวางแสดงจำนวน 30 ถึง 40 ลูก เป็นทุ่นระเบิดใหม่จริง แสดงว่าประเทศไทยละเมิดอนุสัญญาออตตาวาในฐานะรัฐภาคีอย่างสิ้นเชิง เพราะอนุสัญญาออตตาวาระบุไว้อย่างชัดเจนว่ารัฐภาคีต้องทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหรือทุ่นระเบิดทั้งหมดในประเทศของตนเมื่อเข้าเป็นรัฐภาคี
ดร. หลี่ ทูจ ยังกล่าวอีกว่ากัมพูชาได้เริ่มทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลนับตั้งแต่เข้าเป็นรัฐภาคี ดังนั้น หากประเทศไทยนำทุ่นระเบิดมาแสดงต่อคณะผู้แทนจาก 33 ประเทศและบางประเทศ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญกัมพูชายืนยันว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่ แสดงว่าประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีกำลังละเมิดอนุสัญญาออตตาวาอย่างร้ายแรง ด้วยการเก็บทุ่นระเบิดสังหารบุคคลไว้ในประเทศโดยไม่ทำลาย
ดร.ลี ทุจ อ้างอีกว่า เพื่อป้องกันอันตรายเพิ่มเติม ดังที่เราได้รับแจ้งมา ขอให้หยุดการเข้าไปในพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิด หากเราหยุดการเข้าไปในพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิด อันตรายก็จะหมดไป ทุ่นระเบิดไม่มีตา ไม่ว่าคุณจะมีสัญชาติใดเหยียบหรือสัมผัสมัน พวกมันจะทำลายคุณ ดังนั้น ผมจึงขอร้องฝ่ายไทยว่า อย่ารุกรานดินแดนกัมพูชาซึ่งเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดจากอดีตที่หลงเหลือจากสงคราม ผมขอให้พวกคุณมีความรับผิดชอบอย่างสูงในการกล่าวหา ไม่ใช่แค่ให้เหตุผลเท็จ และผลิตวิดีโอที่โลกรู้ว่าเป็นของปลอม
ดร.ลี ทุจ ย้ำอีกว่าพื้นที่ที่ทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดนั้นเป็นพื้นที่ที่กัมพูชาถือว่าเคยเป็นสมรภูมิรบในยุคสงครามกลางเมืองกัมพูชา ซึ่งกลุ่มติดอาวุธที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ได้วางทุ่นระเบิดไว้จำนวนมาก และการมีทุ่นระเบิดจำนวนมากเหล่านี้ก่อให้เกิดอันตรายต่อพลเรือนชาวกัมพูชา และใครก็ตามที่เข้ามาในพื้นที่นี้ก็จะตกอยู่ในอันตรายเช่นกัน
ด้านนายเฮง รัตนา ผู้แทนรัฐบาลและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAC) ระบุว่า ทุ่นระเบิดส่วนใหญ่ที่ประเทศไทยนำมาแสดงต่อคณะผู้แทนจาก 33 ประเทศ เป็นทุ่นระเบิดใหม่ เพราะถ้าเป็นทุ่นระเบิดที่ถูกนำออกจากสนามทุ่นระเบิด จะต้องทำลายสลักระเบิดก่อน ซึ่งรายละเอียดทางเทคนิคระบุไว้อย่างชัดเจน
อนุสัญญาออตตาวา หรืออนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ กักตุน ผลิต และโอนทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล เป็นอนุสัญญาของสหประชาชาติและเป็นการตอบสนองอย่างครอบคลุมของประชาคมระหว่างประเทศต่อปัญหาด้านมนุษยธรรมที่เกิดจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งเป็นอาวุธที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงแม้หลังจากความขัดแย้งทางอาวุธมานานหลายทศวรรษ อนุสัญญาออตตาวาได้รับการรับรองที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2540 และลงนามที่กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 3 และ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 ส.ค. กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้นำคณะทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนและภาคีอนุสัญญาออตตาวา พร้อมด้วยองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งสื่อมวลชนและต่างประเทศ ลงพื้นที่ภูมะเขือ จ.ศรีสะเกษ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงกรณีกัมพูชายังคงใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล โดยได้มีการนำทุ่นระเบิดชนิด PMN-2 มาวางบนโต๊ะให้คณะได้ดู พร้อมพาไปดูจุดที่พบทุ่นระเบิด
หลังจากนั้นในวันเดียวกัน นายเฮง รัตนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAC) ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก HENG Ratana พร้อมภาพประกอบ โดยระบุว่าทุ่นระเบิด PMN-2 ที่ไทยนำมาวางบนโต๊ะให้คณะทูตดูนั้นล้วนเป็นทุ่นระเบิดที่ยังไม่ได้ถูกจุดชนวนและสลักนิรภัยยังไม่ได้ถูกถอดออก เป็นทุ่นระเบิดใหม่ทั้งนั้น เพื่อที่จะชี้ประเด็นว่าข้อกล่าวหาของไทยที่ว่ากัมพูชาลอบวางทุ่นระเบิดจนทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บนั้นไม่เป็นความจริง
อย่างไรก็ตามวานนี้ (17 ส.ค.) พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจงว่า ในภาพทุ่นระเบิด PMN-2 จำนวน 16 ทุ่นนั้นเป็นทุ่นระเบิดที่ไม่ได้ใช้งานที่ฝ่ายทหารค้นเจอบริเวณภูมะเขือเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 68 โดยเจอในกระสอบ ยังไม่ได้ใช้งานดังนั้นจึงยังต้องมีหมุดนี้อยู่แล้ว
ขณะที่ พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบกชี้แจงว่า ทุ่นระเบิดที่นำมาจัดแสดงให้คณะผู้แทนจากต่างประเทศได้ดู ในส่วนที่นายเฮง รัตนา กล่าวว่ายังไม่ดึงสลักนิรภัยออกนั้น ถูกตรวจพบจากการเข้าตรวจค้นและทำพื้นที่ให้ปลอดภัยโดยหน่วยทหารช่าง เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 68 บริเวณพื้นที่ภูมะเขือ ในจุดที่ทหารกัมพูชาเคยวางกำลังอยู่
บริเวณดังกล่าวฝ่ายไทยได้ตรวจพบทุ่นระเบิดเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นทุ่นระเบิดแบบ PMN-2 ซึ่งที่พบมีทั้ง 2 ลักษณะ คือ ทุ่นระเบิดที่เก็บไว้ยังไม่ได้นำไปติดตั้ง จึงเห็นในภาพว่ายังมีสลักนิรภัยติดอยู่ และทุ่นระเบิดที่ติดตั้งแล้ว ซึ่งในกรณีนี้จะไม่มีสลักนิรภัย โดยทั้งสองลักษณะได้ถูกนำมาแสดงให้คณะผู้แทนจากต่างประเทศได้ดู
การที่ นายเฮง รัตนา ผู้อำนวยการ CMAC ได้นำภาพมาประกอบข่าวนั้น เป็นการเลือกภาพมาเพียงบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมด ซึ่งเป็นลักษณะของการพยายามนำภาพบางส่วนมาบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อหวังให้เกิดความสับสน และมุ่งทำลายความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับพยานหลักฐานของฝ่ายไทย แต่เชื่อว่าจะไม่เป็นผล เพราะผู้แทนจากต่างประเทศได้เห็นและสัมผัสกับของจริงทั้งหมดอย่างละเอียดและครบถ้วนแล้ว