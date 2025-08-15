กัมพูชายินดีจีนเสนอให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สนับสนุนกำจัดทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดน

MGR ออนไลน์ - กัมพูชาได้แสดงความขอบคุณต่อจีนที่เสนอให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม รวมถึงการสนับสนุนการกำจัดทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย
“สำหรับกัมพูชาแล้ว การกำจัดทุ่นระเบิดนี้สามารถเริ่มต้นได้ทันทีในพื้นที่ที่ปักปันเขตแดนเสร็จสิ้นและในพื้นที่ที่ไม่เป็นข้อพิพาทตามแนวชายแดน” เจ้าหน้าที่รัฐบาลกัมพูชา กล่าว
เจ้าหน้าที่กัมพูชาระบุว่าความพยายามนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยของชุมชนท้องถิ่นและเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค
สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปักปันเขตแดนอย่างสมบูรณ์ กัมพูชาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการหยุดยิงที่ตกลงไว้กับไทยอย่างครบถ้วน
กัมพูชาระบุว่าการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและความพยายามช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นก้าวสำคัญสู่สันติภาพและเสถียรภาพตามแนวชายแดน รวมถึงการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้าน
“การสนับสนุนของจีนในการกำจัดทุ่นระเบิดได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สร้างสรรค์ในการส่งเสริมสันติภาพและความปลอดภัยตามแนวชายแดนของเรา” เจ้าหน้าที่กัมพูชากล่าว พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านมนุษยธรรม
รายงานระบุว่า การสนับสุนนของจีนในการกำจัดทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงครามในกัมพูชาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนกว่า 2.5 ล้านคน
ภายใต้โครงการกำจัดทุ่นระเบิดกัมพูชาที่จีนให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ได้กำจัดทุ่นระเบิดไปแล้วกว่า 150 ตารางกิโลเมตร โดยมีทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดถูกทำลายไปแล้ว 82,844 ลูก ระหว่างปี 2561-2567 ตามการระบุของ เฮง รัตนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAC)
“ทุ่นระเบิดเพียงลูกเดียวสามารถทำลายทั้งครอบครัวได้ ดังนั้นการสนับสุนนจากจีนจึงช่วยชีวิตผู้คนอย่างมากมายในกัมพูชา” ลี ธุจ รองประธานหน่วยปฏิบัติการเก็บกู้และช่วยเหลือเหยื่อทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAA) กล่าว
กัมพูชาตั้งเป้าที่จะกำจัดทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างจากสงครามให้หมดภายในปี 2573 หลังจากสงครามความขัดแย้งที่ดำเนินยาวนานหลายทศวรรษทำให้ประเทศเต็มไปด้วยวัตถุระเบิดหลายล้านชิ้น.