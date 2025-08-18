ไม่แปลก! “โค้ก” เลิกสัญญา VannDa เหตุใช้ภาพลักษณ์ทางลบ

เพจดังวิเคราะห์ “VannDa” แร็ปเปอร์ดังของกัมพูชาถูกยกเลิกสัญญาเป็นพรีเซ็นเตอร์ “โคคา-โคลา” แม้ขณะนี้จะยังไม่มีใครรู้สาเหตุชัดเจน แต่หากเป็นเรื่องการเมืองก็ไม่แปลก เพราะแบรนด์ระดับโลกมีสัญญาห้ามใช้ภาพลักษณ์ทางลบ เช่น สร้างความเกลียดชังระหว่างประเทศ อย่างที่ VannDa ทำกรณีความขัดแย้งไทย-กัมพูชา และอาจทำให้โดนค่าปรับอีกบานส่งท้ายอีกต่างหาก
จากกรณีบริษัท โคคา-โคลา หรือโค้ก ยกเลิกสัญญาจ้างโฆษณากับ วัณณ์ฎา (VannDa) แร็ปเปอร์ดังชาวกัมพูชา ทำให้เกิดกระแสต่อต้านโค้กในหมู่ชาวเขมร จนนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศได้ออกมาห้ามปรามเพราะกลัวจะกระทบต่อการลงทุนของบริษัทอเมริกันในกัมพูชา
ล่าสุดวันนี้ (18 ส.ค.) เพจ Lertler Verwang ได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า เมื่อกลางดึกของคืนวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา เสียงของคนเขมรที่มีต่อเรื่องนี้แตกเป็นสองฝ่าย คือ คนเขมรต้องเลิกสนับสนุน Coca-Cola เพราะปิดกั้น Vannda ไม่ให้พูดปกป้องการรุกรานของข้างบ้าน เจ้าของบริษัทเข้าข้างประเทศไทย ขณะที่อีกฝ่ายเรียกร้องอย่าแบน Coca-Cola เพราะเป็นแบรนด์สหรัฐฯ อาจทำให้โดนัลด์ ทรัมป์ โกรธ และฮุนเซนก็เป็นผู้บุกเบิกพาประเทศมีโรงงานโค้กที่พนมเปญ สร้างอาชีพให้ประชาชนจำนวนมากมีรายได้
เพจ Lertler Verwang ระบุว่า เรื่องนี้มาจากกรณี VannDa ถูกตั้งข้อสังเกตว่า Coca-Cola Cambodia ปลดเขาออกจากการเป็นพรีเซ็นเตอร์ประจำสาขา Cambodia แล้วหรือไม่? ทำให้แฟนคลับของเขาแห่ถล่มเพจ Coca-Cola Cambodia จนเกิดประเด็นโต้เถียงข้างต้นกลางดึก
เหตุผลของการแบนไม่ได้ต่างกับกรณี PTT ในเขมรเลย ดีไม่ดีผลกระทบที่ผู้ประกอบการและพนักงานเขมรทั้งประจำและไม่ประจำทุกสาขาทั่วประเทศได้รับ (กรณีแบน PTT) นั้น อาจเป็นวงกว้างกว่า Coca-Cola Cambodia หลายเท่าเลยก็ได้
หาก Vannda ถูกปลดจริง ก็ยังไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงว่า “เขาละเมิดสัญญาจ้างในข้อใด?”
ซึ่งอาจไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เขมรเดากันเลยก็ได้ เช่น รับงานซ้อน / รับงานบริษัทคู่แข่ง / เบี้ยวงานอีเวนต์ / แอบอ้างชื่อบริษัทเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
แต่ถ้าเป็นเรื่องความเห็นทางการเมืองระหว่างประเทศก็บอกเลยว่าไม่แปลก
เนื่องจากสัญญาจ้างพรีเซ็นเตอร์ของทุกแบรนด์สินค้าใหญ่ๆ จะระบุสิทธิ์ในการใช้ภาพลักษณ์ “ห้ามใช้ในทางลบ”
กล่าวคือ เท่าที่ระยะเวลาภายใต้สัญญาระบุ ตัวศิลปินจะต้องถูกควบคุมให้อยู่ในกรอบศีลธรรม ประพฤติตนในกิจกรรมเชิงบวกเท่านั้น เพราะถือเป็นตัวแทนแบรนด์แล้ว ต้องแบกหน้าตาและชื่อเสียงของแบรนด์ไปด้วยทุกที่
พูดง่ายๆ ว่า ต้องเป็น “สีขาว” ในทุกสถานการณ์นั่นเอง
แต่สิ่งที่ VannDa นำเสนอไป ไม่ว่าจะเป็นการอัดคลิปพูดเรื่อง “ไทยยิงก่อน + ไทยไม่เคารพกติกาสากล” .. บลาๆๆ หรือปล่อยเพลงใหม่ในคืน 01.08 แร็ปสาธยายปวดใจ เรื่อง ‘เชลยเขมร’
ล้วนเป็น “สีดำ” บนภาพลักษณ์ในทางลบ ทั้งสิ้น! ว่าด้วยการแสดงความเกลียดชังต่อประเทศไทย
เขมรคงไม่รู้จัก Business Laws เลยพากันโวยวายด่า “อีเสียม” เป็นต้นเหตุ ลามมโนไปไกลว่า Coca-Cola Thailand มีอำนาจกดดันจน Coca-Cola Cambodia ต้องสั่งปลด
อย่างไรก็ตาม ต่อให้ VannDa แสดงออกว่า “เข้าข้างไทย + ด่าเขมร” ก็ต้องโดนสั่งปลดอยู่ดี เพราะคำพูด-ท่าทาง ที่ส่งเสริมความขัดแย้งระหว่างประเทศ ไม่ใช่สิ่งที่ แบรนด์จะต้องรับเสี่ยงกับเสียงวิจารณ์ในทางลบจากลูกค้าอีกฝ่ายไปด้วย
ซึ่งในทางกลับกัน ถ้าเรื่องนี้เกิดกับพรีเซ็นเตอร์ชาวไทย ยังไงก็ต้องโดนบริษัทต้นสังกัดไทยลงดาบในแบบเดียวกันนี้แหละ เพราะมันอยู่ในสัญญาว่าจ้าง
ถ้าเป็นเรื่องจริงว่า VannDa ถูกปลด ทำไปโดยไม่รู้กฎหมาย และไม่มีคนเตือน
นั่นคือหมดอนาคตจะได้เป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้าลิขสิทธิ์แบรนด์ต่างชาติอื่นๆ ตลอดชีวิตแล้ว
แถมดีไม่ดีงานนี้มี ‘โดนค่าปรับอ่วม’ จาก Coca-Cola Cambodia อีกบาน ส่งท้ายอีกต่างหาก