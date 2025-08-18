จะเล่นสหรัฐฯซะแล้ว!ฮุนเซนสะดุ้งปรามคนกัมพูชาอย่าแบน'โค้ก' หลังชาวเน็ตเขมรเดือดบังอาจเลิกสัญญา'แร็ปเปอร์ดัง'

ฮุนเซน โพสต์กลางดึกเข้ามืดวันจันทร์(18ส.ค.) เรียกร้องพลเมืองกัมพูชา พิจารณาอย่างระมัดระวังในการบอยคอตต์โคคา-โคลา เตือนอย่าได้ตกหลุมพรางของศัตรู พาดพิงถึงประเทศไทย
ความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา มีขึ้นหลังจากเกิดความเดือดดาลในหมู่ประชาชนชาวกัมพูชา เรียกร้องให้บอยคอตต์โคคา-โคลา สืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทตะวันตกแห่งนี้ยกเลิกสัญญาจ้างโฆษณากับ วัณณ์ฎา (VannDa) แร็ปเปอร์ดังชาวกัมพูชา
ถ้อยแถลงของฮุนเซน ระบุว่า "ได้โปรด เพื่อนร่วมชาติของผม กรุณาอยู่ในความสงบและคิดให้รอบคอบ ลำดับแรกเลย เราจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าทางบริษัทยกเลิกสัญญากับ วัณณ์ฎา เพราะความรักของ วัณณ์ฎา ที่มีต่อประเทศชาติ ใช่หรือเปล่า?"
"จากนั้นเราจำเป็นต้องรู้ว่าแม้โคคา-โคลา เป็นผลิตภัณฑ์ของอเมริกา แต่มันก็เป็นผลิตภัณฑ์ของกัมพูชาเช่นกัน เพราะมันผลิตในกัมพูชา และมีแรงงานกัมพูชาทำงานให้และได้ประโยชน์จากบริษัทแห่งนี้ นอกจากนี้แล้วเงินภาษียังไหลเข้าสู่กัมพูชา ซึ่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชา" ฮุนเซนกล่าว
ในโพสต์ของฮุนเซน ระบุต่อว่า "ถ้าบริษัทถอนตัวจากกัมพูชา กัมพูชาจะเป็นผู้พ่ายแพ้และศัตรูของเราจะได้ผลประโยชน์ ศัตรูของเราต้องการโจมตีเศรษฐกิจของเราตั้งแต่แรก ขู่ตัดไฟฟ้า ตัดอินเตอร์เน็ต และหยุดขายน้ำมัน แต่เราเป็นคนตัดไฟ ตัดอินเตอร์เน็ตและหยุดซื้อน้ำมัน เพื่อที่พวกเขาจะไม่อาจข่มขู่เราได้อีก"
ฮุนเซน เขียนต่อว่า "ผมจะไม่คัดค้าน ถ้าโคคา-โคลา ผลิตในไทย คุณสามารถหยุดซื้อได้ แต่ถ้าโคคา-โคลา ผลิตในกัมพูชา การที่คุณบอยคอตต์ จะทำให้กัมพูชาสูญเสียทั้งง่าย และรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม สำหรับประชาชนและรายได้ของภาครัฐ"
"นอกเหนือจากประเด็นทางเศรษฐกิจแล้ว มันยังมีอีกประเด็นที่สำคัญ มันจะเป็นการผลักกันให้เรากลายเป็นศัตรูของสหรัฐฯ ซึ่งก่อปัญหาทั้งทางการทูต เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างกัมพูชาและอเมริกา" ฮุนเซนระบุ
"กรุณาอย่าตกหลุมพรางนี้ แม้กระทั่งบริษัทต่างๆของไทยที่กำลังลงทุนในกัมพูชา เราจำเป็นต้องทำงานหนักเพื่อปกป้องพวกเขาเพื่อประโยชน์ของราเอง ผมหวังว่า วัณณ์ฎา จะเข้าใจว่า ไม่ว่าพวกเขาจะหยุดจ้างคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณควรยืนหยัดเพื่อสิ่งดีของประเทศ วัณณ์ฎาเป็นตัวแทนจิตวิญญาณความเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของชาติ" ฮุนเซนเขียน
(ที่มา:เฟรชนิวส์)