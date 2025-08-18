โหนกระแสเขมรแอนตี้โค้ก ผุด "แคมโบเดียโคล่า" น้ำดำแบรนด์ใหม่ ชูจุดขายเจ้าของกัมพูชา 100%

หลังโคคา-โคลา กัมพูชา ยุติสัญญาโฆษณากับแร็ปเปอร์ดัง VannDa จนเกิดกระแสต่อต้านในหมู่ชาวเขมร ล่าสุด ขแมร์เบเวอร์เรจ ผู้ประกอบการกัมพูชา เปิดตัว "แคมโบเดียโคล่า" น้ำอัดลมแบรนด์ใหม่ ชูภาพลักษณ์สินค้าความภาคภูมิใจของชาติ ผลิตขึ้นโดยผู้ประกอบการชาวกัมพูชา 100%
วันนี้ (18 ส.ค.) จากกรณีบริษัท โคคา-โคลา แคมโบเดีย ผู้ผลิตเครื่องดื่มโคคา-โคลา ยกเลิกสัญญาจ้างโฆษณากับ วัณณ์ฎา (VannDa) แร็ปเปอร์ดังชาวกัมพูชา ทำให้เกิดกระแสต่อต้านโค้กในหมู่ชาวเขมร จนนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศได้ออกมาห้ามปราม เพราะกลัวจะกระทบต่อการลงทุนของบริษัทอเมริกันในกัมพูชา
ล่าสุด เฟซบุ๊ก Khmernote สื่อกัมพูชาได้เผยแพร่ภาพเครื่องดื่มแบรนด์ที่ชื่อว่า "แคมโบเดีย โคลา" พร้อมข้อความที่เมื่อแปลเป็นภาษาไทยได้ความว่า "ปรากฏโฉมสินค้าใหม่ ภายใต้ผู้ประกอบการชาวกัมพูชา คือ ชิปมงกรุ๊ป (Chip Mong Group) และ ขแมร์เบเวอร์เรจ (Khmer Beverages) เตรียมเปิดตัวในตลาด น้ำอัดลม “Cambodia Cola” ความภาคภูมิใจของสินค้าเมดอินกัมพูชา ผลิตขึ้นโดยผู้ประกอบการชาวกัมพูชา 100%"
จากการตรวจสอบเฟซบุ๊กเพจ Cambodia Cola พบว่าเพจดังกล่าวสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2567 โดยใช้ชื่อว่า Vikingz (ไวกิ้งซ์) ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องดื่มชูกำลัง (Energy Drink) ที่หยุดจำหน่ายไปแล้ว ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเพจเป็น Cambodia Cola และเปลี่ยนรูปโปร์ไฟล์เมื่อวันที่ 4 ส.ค. พร้อมกับโฆษณาเป็นภาษาเขมร แปลเป็นภาษาไทยว่า "เติมความซ่ากับรสชาติแห่งความสุข" หรือ Fizz Up the Flavor of Joy นอกจากนี้ยังเผยแพร่วีดีโอคลิปโฆษณาเชิงซีเอสอาร์ เช่น "จิตวิญญาณแห่งความสามัคคี เขมรรักเขมร มาอุดหนุนสินค้าเขมรด้วยกัน ขแมร์เบเวอร์เรจ ผลิตภัณฑ์เขมร ผลิตในโรงงานเขมร ของผู้ประกอบการเขมร 100%"
อีกคลิปหนึ่ง ระบุว่า "น้ำอัดลม Cambodia Cola ความภาคภูมิใจของผลิตภัณฑ์เขมร ที่สร้างขึ้นโดยผู้ประกอบการชาวกัมพูชา 100% อยู่เคียงข้างพี่น้องชาวกัมพูชาเสมอ ในฐานะบริษัทของกัมพูชา ภายใต้การนำของ ชิป มง (Chip Mong) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของขแมร์เบเวอร์เรจ (Khmer Beverages) ผู้ผลิตน้ำอัดลมแคมโบเดียโคลา (Cambodia Cola) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวของทหารผู้เสียสละชีวิตในสนามรบ และทหารที่บาดเจ็บ พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนให้แก่ครอบครัวทหารผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัส จำนวน 20 ล้านเรียล และสำหรับทหารที่บาดเจ็บปานกลาง จำนวน 2 ล้านเรียลเช่นกัน"
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า บริษัท ขแมร์เบเวอร์เรจ (Khmer Beverages) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ในกัมพูชา ออกผลิตภัณฑ์แรกคือเบียร์แคมโบเดีย (Cambodia Beer) ก่อนจะผลิตเครื่องดื่มอื่นๆ เช่น น้ำดื่มตราแคมโบเดียวอเตอร์ (Cambodia Water) เครื่องดื่มกลิ่นโคล่าตราไอซ์ (IZE) เครื่องดื่มชูกำลังตราเวิร์คซ์ (WURKZ) โดยมีกำลังการผลิต 7 ล้านเฮกโตลิตรต่อปี