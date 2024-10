TNDT พลิกตลาดด้วยกลยุทธ์การค้าครบวงจรใหม่ พร้อมความร่วมมือจากพันธมิตร Exousia และ Rise Plus

TNDT ประกาศพลิกโฉมตลาดด้วยการเปิดตัวกลยุทธ์การค้าครบวงจรที่ทรงพลัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก เช่น เครื่องดื่มชูกำลัง High Kick ที่จะเป็น 1 ในสินค้าระดับเรือธงของบริษัทและเครือข่ายยุทธศาสตร์ของบริษัทในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและขยายธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่อย่างครบวงจร ผ่านการใช้ยุทธศาสตร์การค้า และใช้การตลาดที่ทันสมัยควบคู่กับผนึกพลังกับพันธมิตรสินค้า ขยายการเข้าถึงผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค โดย TNDT คาดหวังว่าในปี 2568 จะมีการเติบโตของยอดขายที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายธนรรจ์ ศตวุฒิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ( TNDT ) กล่าวว่า “การเปิดตัวยุทธศาสตร์การค้า ในครั้งนี้เป็นการพลิกโฉมธุรกิจ ที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้า ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ ด้วยการใช้เทคนิคการตลาดที่ทันสมัยควบคู่กับการให้บริการลูกค้าที่ครอบคลุมทุกความต้องการจากความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความโดดเด่น TNDT มีความมั่นใจว่าในการร่วมมือกันพันธมิตรในครั้งนี้จะสามารถสร้างการเติบโตของยอดขายของ TNDT ได้อย่างแน่นอนการร่วมมือกับ Exousia 1 ในพันธมิตรในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ มีการทำการตลาดรูปแบบใหม่ๆ สร้างเนื้อหาที่ดึงดูดและโดดเด่น ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ TNDT โดยเฉพาะสินค้าภายใต้แบรนด์ High Kick และผลิตภัณฑ์จากข้าวที่ผ่านการ Sterilization ขั้นสูง พร้อมขายและส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผ่านระบบการตลาดและการค้าครบวงจรของ Exousia ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อและรับสินค้าด้วยความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นด้าน นางสาวอรนิตย์ คุตะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความสำเร็จไม่จำกัดวิธี (Chief Whatever-it-takes officer ) ของ Exousia กล่าวว่า “การตัดสินใจในการร่วมเป็นพันธมิตรกับทาง TNDT ครั้งนี้มาจากความมั่นใจทั้งในคุณภาพของสินค้าของ TNDT รวมถึงทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคัดกรองคุณภาพ เพื่อความยั่งยืน ซึ่งทีม Exousia พร้อมนำกลยุทธ์การตลาดที่เรามีความเชี่ยวชาญจากความสามารถที่จะเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด และตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคได้ทันในยุคดิจิทัล ซึ่งจะส่งเสริมให้ TNDT ที่มีพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ที่ดีให้เติบโตในทุกช่องทาง โดยไม่เสียเวลาเรียนรู้ตลาด เราพร้อมเป็นทางลัดให้ TNDT ประสบความสำเร็จ ตามยุทธศาสตร์การค้า ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เราหวังว่าจะสามารถช่วย TNDT สร้างยอดขายได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทในปี 2568สำหรับผลิตภัณฑ์จากข้าวที่ผ่านการ Sterilization ขั้นสูงเป็นของอีก 1 พันธมิตรคือ Rise Plus ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ TNDT ที่ร่วมทุนกับ MMK โดยก่อนหน้านี้ Rise Plus ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวที่ผ่านการ sterilization ขั้นสูงที่ผ่านการฆ่าเชื้อโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง ESG (Environmental, Social, and Governance) ของ TNDT ที่มุ่งเน้นการเดินหน้าสู่ความยั่งยืนในทุกมิตินายธีรพัฒน์ แก้วเขียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มิ่งมงคล อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า "การร่วมมือกับ TNDT และ Exousia เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีคุณภาพสูงและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างตรงจุด และครอบคลุมในทุก ๆ ส่วน บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนการเติบโตของพันธมิตรที่ได้มีการจับมือกันในครั้งนี้"