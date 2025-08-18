"กันจอมพลัง" เปิดภาพ "ฐานทหารเขมร" ประชิดหลักหมุดเขตแดนไทย ลั่นเขมรจ้องเอาเปรียบไทยอยู่ตลอดเวลา

กัน จอมพลัง แฉภาพหลักฐานสำคัญ พบฐานของทหารเขมรซึ่งตั้งชิดติดกับเสาเขตแดน ลั่น เขมรไม่ยอมเสียเปรียบไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแต่จ้องเอาเปรียบไทยอยู่ตลอด
เมื่อวันที่ 17 ส.ค. เพจ “กันจอมพลัง ช่วยสู้” เผยภาพหลักหมุดของประเทศไทย พบความจริงว่าเป็นฐานทหารเขมรชิดติดกับเสาเขตแดนดังกล่าว ผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “ผมไปพัฒนาฐานริมชายแดนไทยและเดินไปดูหลักหมุดของไทย กลับพบว่าด้านหลังหลักหมุดเป็นฐานของทหารเขมรซึ่งตั้งชิดติดกับเสาเขตแดน พอเราจะตั้งฐานชิดหลักหมุดแบบนี้บ้างมันก็โวยวายทั้งที่ๆฝั่งนี้ก็เป็นของไทย ผมจึงนำสิ่งนี้มาเล่าเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเขมรไม่ยอมเสียเปรียบไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแต่จ้องเอาเปรียบไทยอยู่ตลอด“
อย่างไรก็ตาม เพจ “มิตรภาพสัญจร THAILAND" ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวว่า ”" หลักเขตแดนสยาม-กัมปูเจีย (อาณานิคมฝรั่งเศส)ที่เขียนว่า "SIAM" และ "ក្រុងស្រោម" (อ่านว่า กรุงสยาม)ซึ่งเป็นหลักปักปันเขตแดนที่สำคัญที่ใช้ ปักปันเขตแดนระหว่างสยามและฝรั่งเศส
"ในช่วงปี พ.ศ. 2451 – 2452 สมัยรัชกาลที่ 5 โดยหลักดังกล่าวจะมีข้อความ 4 ภาษา (ไทย กัมพูชา อังกฤษ และฝรั่งเศส) ปรากฏอยู่ทั้ง 4 ด้าน มีจำนวนทั้งหมด 73 หลัก หลักที่ 1 อยู่ที่ช่องเกลหรือช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และสิ้นสุดที่หลักที่ 73 บริเวณรอยต่อระหว่าง บ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดกับบ้านจามเยีย จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา“