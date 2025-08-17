หน่วยสัตว์ป่ากำแพงแสนวอนช่วยหา “ถุงลมยกตัว” หวังใช้ช่วยช้างทองทิพย์พักขา

เพจหน่วยสัตว์ป่ากำแพงแสนประกาศขอความช่วยเหลือประชาชน หลังคุณหมอต้องการอุปกรณ์ “Lifting bags 14.5 psi” หรือถุงลมยกตัว เพื่อนำมาทดลองใช้กับช้างทองทิพย์ที่เจ็บขา หวังช่วยแบ่งเบาภาระและลดการลงน้ำหนัก โดยเปิดรับข้อมูลทั้งแหล่งจำหน่าย ราคา หรือหน่วยงานที่มีอุปกรณ์ให้ยืม พร้อมย้ำจะอัปเดตอาการของทองทิพย์ให้แฟนเพจทราบต่อไป
วันนี้ (17 ส.ค.) เพจ “หน่วยสัตว์ป่ากำแพงแสน Wildlife Unit KU” ได้โพสต์ขอความช่วยเหลือ เพื่อหาอุปกรณ์ “Lifting bags 14.5 psi” หรือชุดหมอนลมกู้ภัยแรงดัน 1 บาร์ โดยระบุว่าคุณหมอต้องการนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาลองใช้กับช้าง “ทองทิพย์” ที่กำลังเผชิญปัญหาป่วย ด้วยอาการขาหัก อาจช่วยแบ่งเบาภาระลดการลงน้ำหนักที่ลงขา และช่วยให้ช้างพักตัวได้สะดวกขึ้น
เพจระบุว่า “ขณะนี้ทีมสัตวแพทย์ได้พยายามติดต่อบริษัทผู้จำหน่ายบางแห่งแล้ว แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้ จึงอยากขอแรงจากแฟนเพจ หากใครพอทราบข้อมูลแหล่งจำหน่าย ราคา หรือหน่วยงานใดมีอุปกรณ์ลักษณะนี้และสามารถให้ยืมใช้งานได้ ขอความกรุณาช่วยแจ้งข้อมูลเข้ามาทางกล่องข้อความ (Inbox) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดูแลช้างทองทิพย์
ทั้งนี้ ทีมสัตวแพทย์ยืนยันว่าจะอัปเดตอาการและความคืบหน้าของทองทิพย์ให้แฟนเพจได้รับทราบอีกครั้งในช่วงค่ำวันนี้ พร้อมฝากขอบคุณทุกกำลังใจและความช่วยเหลือที่ส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง”