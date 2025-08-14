"อรชร เชิญยิ้ม" เผยข่าวดีเนื้องอกในสมองไม่โตขึ้น รอเวลากลับไปเล่นลิเก

หลังจากที่ตลกชื่อดัง "อรชร เชิญยิ้ม" วัย 52 ปี ตรวจพบเนื้องอกในสมอง แต่ยังเป็นก้อนเล็กๆ ทำให้เกิดอาการตามัว มองไม่ค่อยชัด และมีอาการวูบบ่อยๆ ทำให้ต้องพักงานแสดงลิเกยาวเพื่อรักษาตัวจนกว่าจะหายดี
ล่าสุด "อรชร เชิญยิ้ม" ได้ออกมาโพสต์ภาพอัปเดตอาการป่วย พร้อมทั้งเผยข่าวดีว่า "ข่าวดีค่ะ มาฟังผลเนื้องอกในสมองที่อาจจะทำให้ชรหลับไม่ตื่น ล่าสุดหลายเดือนที่ผ่านมามันไม่โตขึ้นเลย หมอบอกว่าดีมากค่ะ
เพราะเราพักผ่อนเพียงพอ ไม่เครียด ไม่กังวล เราเลยอยู่ได้ ขอบคุณโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์และเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะที่ดูแลชอนนี่ค่ะ แต่เรื่อง เล่นลิเก ต้องพักไปก่อน เดือนพฤศจิกายน ว่ากันใหม่ว่าไหวมั้ย"
งานนี้ทำเอาแฟนคลับและเพื่อนๆ แห่เข้ามาส่งกำลังใจกันเพียบ