วันนี้ 16 ส.ค. เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานชณทัตลุยครับ เคนโด้ เกรียงไกรมาศ เจ้าของเพจ เคนโด้ช่วยด้วย และ ชณทัต เจ้าของเพจ ชณทัต ลุยครับ พร้อมด้วย นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ รู้จักกันในนามแท็กซี่จิตอาสา ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว ถึงโครงการกระปุกบุญ ของวัดพระบาทน้ำพุ ว่าไม่โปร่งใส
โดยเพจทั้งสองแจ้งว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากแท็กซี่จิตอาสาว่ามีความไม่โปร่งใสของโครงการกระปุกบุญ วัดพระบาทน้ำพุ เป็นกล่องรับบริจาคที่นำไปวางบนรถแทกซี่หลายร้อยคัน เพื่อเป็นสะพานบุญถึงวัดพระบาทน้ำพุ ของหลวงพ่ออลงกต ที่จะนำไปช่วยรักษาดูแลผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายที่รักษาตัวอยู่ที่วัด
นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ ได้ส่งเอกสารร้องเรียนไปยังเพจดังกล่าว โดยระบุว่าให้ช่วยตรวจสอบกลุ่มแท็กซี่กระปุกบุญด้วยที่ร่วมกับสถานีวิทยุ สวพ. FM91เอารูปหลวงพ่อมาแปะข้างกระปุกบุญและเอาสติ๊กเเกอร์สวพ. FM91 แปะข้างกระปุกบุญจากเมื่อ 10 ปีก่อนมีอยู่แค่ 30 กว่ากระปุกตอนนี้มีพันกว่ากระปุกวางไว้บนรถแท็กซี่และร้านค้าปั๊มแก๊ส ที่ล้างรถและสถานที่ต่างๆ สถานที่ต่างๆ ที่รับวางกระปุกไว้ไม่ได้เข้าร่วมแกะกล่องร่วมประชุมในการนับเงินจึงไม่รู้ว่ากระปุกที่วางไว้กับท่านทั้งหลายเหล่านี้มีการหัก 30% บอกว่าหลวงพ่อให้เวลานับกล่องนับเงินอยู่หน้าสถานีวิทยุ สวพ. FM 91เวลาแจ้งยอดออกอากาศสถานีวิทยุก็จะไม่บอกยอดที่นับเงินได้ทั้งหมดเพราะถูกหักออกไป 30% เงิน 30% ที่หักออกไปประธานกลุ่มมีการเอาไปซื้อที่ซื้อไร่ซื้อสวนและยังเอาไปปล่อยเงินกู้
"เมื่อ 10 ปีก่อนตนเองถูกเชิญเข้าไปร่วมกลุ่มได้รับกระปุกมา 1 กระปุกมาวางไว้ในรถแค่ไม่กี่อาทิตย์เงินก็เต็มกระปุกวันที่ไปรวมตัวกันนับเงินในกระปุกหน้าสถานีวิทยุ สวพ. FM 91 ได้มีการประชุมลงความเห็นกันว่าเงินจะถูกหัก 30% ผมถามว่าหักเอาไปทำอะไรประธานกลุ่มและทุกคนตอบไม่ได้ผมจึงถอนตัวออกมาไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะรถของผมรับส่งผู้ป่วยฟรีโดยเฉพาะคนป่วยที่นอนติดเตียงที่ต้องอุ้มขึ้นรถช่วยเหลือคนป่วยฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อญาติคนป่วยขึ้นมาเห็นกระปุกบนรถด้วยความเกรงใจก็ต้องเอาเงินหยอดกระปุกผมจึงคืนกระปุกและถอนตัวออกมาตอนนั้นก็ทำให้ประธานกระปุกบุญโมโหผมเป็นอย่างมากแต่ผมก็ไม่สนใจบางครั้งบุคคลเหล่านี้ก็ไปซื้อรถเข็นคนป่วยบริจาคให้คนพิการเพื่ออำพรางปิดบังชาวบ้านว่าเป็นจิตอาสาเพื่อไม่ให้สังคมเกิดการสงสัยยังมีเพื่อนแท็กซี่บางท่านที่เคยอยู่ในกลุ่มที่ออกมาหลังจากผมได้เล่าว่าตอนนี้กระปุกบุญมีพันกว่ากระปุกแล้วและยังมีกระปุกผีอีกมากมายเวลาไปรวบรวม ที่ไปวางไว้สถานที่ต่างๆ วันแกะกระปุกเพื่อนับเงินต้องเอามารวมกันทั้งหมดแต่ก็เอากระปุกมาไม่ครบซึ่งคนที่ไปเก็บกระปุกเอาไปไว้ที่ไหนพี่ที่เล่าให้ฟังจึงเรียกว่ากระปุกผีปัจจุบันบุคคลเหล่านี้ใส่เสื้อกั๊กสีดำติดโลโก้สวพ 91เวลาเอาเงินไปมอบให้หลวงพ่อบุคคลเหล่านี้จะถ่ายรูปว่าเป็นบุคคลใกล้ชิดหลวงพ่อเวลาหลวงพ่อมาบิณฑบาตในกรุงเทพฯและปริมณฑลบุคคลเหล่านี้จะไปอยู่รอบหลวงพ่อเสมือนว่าเป็นลูกศิษย์จิตอาสามาช่วยบริการอำนวยความสะดวกต่างๆแท็กซี่ที่เคยเข้าไปอยู่ในกลุ่มเข้าไปรู้เห็นที่ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหากินกับวัดช่วงโควิดที่ผ่านมาประธานกระปุกบุญได้เป็นโควิดเสียชีวิตและคนที่ชักชวนผมเข้าไปเป็นโรคไตเสียชีวิตผมว่าบาปกรรมมันติดจรวดนะครับอยากให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างจริงจังเพื่อขจัดมารศาสนาผมก็อยากให้หลายๆท่านที่เคยเอาเงินหยอดกระปุกบุญนี้ได้ตาสว่างครับ"
โดยเพจทั้งสองได้รับเรื่องร้องเรียน และต้องการให้ทางสถานีวิทยุ สวพ. FM91 ออกมาชี้แจงต่อสังคมถึงที่มาที่ไปของเงินบริจาคว่ามีความโปร่งใสอย่างไร และต้องการให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ดูแลกรมศาสนาให้เข้าตรวจสอบถึงการมีพิรุธ ของโครงการดังกล่าวอย่างเร่งด่วน