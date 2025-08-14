สื่อเขมรมโนแหล่งข่าว อ้างทหารไทยปลอมตัวเป็นทหารกัมพูชาลอบวางทุ่นระเบิดเพื่อใส่ร้าย

สื่อเขมรอ้างลอยๆ แหล่งข่าวบอกทหารไทยปลอมตัวเป็นทหารกัมพูชาแอบวางทุ่นระเบิดและสร้างหลักฐานปลอมเพื่อกล่าวหากัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิง-ผิดอนุสัญญาออตตาวา
วันนี้(14 ส.ค.) เมื่อเวลา 18.22 น. เฟซบุ๊กสำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชา เผยแพร่รายงานข่าวระบุว่า ยุทธวิธีอันตรายของไทย: ความจริงอาจซ่อนเร้นจากโลกได้หรือไม่?
“ตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย มีรายงานเกี่ยวกับการซ้อมรบที่ซับซ้อนกำลังสร้างสถานการณ์ที่ซับซ้อนเพื่อโยนความผิดให้กัมพูชาเพื่อหลอกลวงโลก
“แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ในประเทศไทยได้เปิดโปงแผนการอันมืดมนของกองทัพที่ 2 ของไทยที่ต้องการทำลายสันติภาพ 26 ปีของกัมพูชา โดยใช้ทุ่นระเบิดเก่าปลอมตัวเป็นทหารกัมพูชา และกุหลักฐานปลอมอื่นๆ เพื่อกล่าวหากัมพูชาว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและอนุสัญญาออตตาวา
“หากการซ้อมรบครั้งนี้ประสบความสำเร็จ แผนสันติภาพที่ริเริ่มโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกา จะนำไปสู่การปะทุของสงครามครั้งที่สองอย่างแน่นอน” รายงานข่าวกล่าวอ้าง
ทั้งนี้ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จนได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นสูญเสียขาแล้วอย่างน้อย 4 ครั้ง ซึ่งผลการตรวจพิสูจน์ชี้ชัดว่าเป็นทุ่นระเบิดชนิด PMN-2 ที่มีการลักลอบนำเข้ามาวางใหม่ และฝ่ายไทยได้รวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นเรื่องนี้ต่อที่ประชุมกรรมการอนุสัญญาออตตาวากรณีกัมพูชาละเมิดอนุสัญญาฯ ซึ่งจะมีขึ้นในปลายปีนี้